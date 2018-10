ICE se va al extremo: inmigrantes en custodia por más de diez años

Son muchas las causas por las que un inmigrante permanece mucho tiempo detenido, entre ellas la falta de dinero para pagar una fianza

En un día normal, el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) detiene en todo el país, alrededor de 1,500 inmigrantes por día, quienes pueden permanecer bajo custodia un mínimo de tres días, varios meses, o en casos extremos hasta más de diez años.

Datos obtenidos por la organización no partidista y no lucrativa, el Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad Syracuse, indican que los que firman su salida voluntaria, salen más rápido, y quienes más tiempo duran, son aquellos que pelean sus casos en la corte.

En el Centro de Detención de la Mesa de Otay, hay un inmigrante que lleva más de cinco años bajo custodia. Pero se sabe de otro inmigrante detenido desde 2013, que es de origen mexicano y tiene una condena por robo.

La Opinión ha documentado casos de inmigrantes en el Centro de Detención de Adelanto, que llevan más de dos años bajo arresto peleando contra la deportación y para permanecer en el país, al lado de su familia e hijos nacidos en Estados Unidos.

Por no tener dinero

El pastor Guillermo Torres de la organización de Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE), dijo que una de las razones más comunes por las que un inmigrante permanece mucho tiempo en detención es porque no tienen para pagar la fianza y no tienen nadie que los ayude.

“El año pasado logramos sacar a un muchacho que llevaba casi cinco años detenido por no poder pagar 3,000 dólares de fianza. Las iglesias conseguimos pagarle la fianza y salió libre”, dice.

“Cuando no hay una familia o alguien que los apoye con sus casos, eso alarga su estancia en los centros de detención. Y hay casos extremos de inmigrantes sobre todo entre la comunidad asiática que no los quieren en sus países, y no hay otra opción más que dejarlos en los centros de detención”, expone.

A Alex Burgos Mejía, un inmigrante de Honduras, el juez le fijó una fianza de 9,000 dólares que fue pagada con los donativos hechos por la Iglesia Episcopal, la organización Pueblo sin Fronteras y CLUE. Estuvo seis meses en detención en Adelanto.

El salvadoreño Julio César Barahona estuvo bajo custodia durante casi cinco meses también en Adelanto por no poder pagar la fianza de 35,000 dólares que le fijaron para salir libre. Con la ayuda de CLUE, logró salir libre al conseguir que le redujeran la fianza a 15,000 dólares.

Hasta el 30 de junio de este año, el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) tenía en custodia a 44,435 inmigrantes en sus 217 centros de detención del país, la amplia mayoría sin récord criminal.

Sin historial delictivo

El 58% de los inmigrantes detenidos por ICE, no tienen antecedentes delictivos. Solo el 16% han estado envueltos en delitos serios relacionados principalmente con la venta de marihuana.

Son cuatro los delitos principales por los que los inmigrantes con condenas previas han sido detenidos. En orden descendente: por entrar sin papeles al país, manejar bajo la influencia del alcohol, robo y violaciones de tránsito.

El abogado en migración, Alex Gálvez dice que lo más que debe durar un inmigrante cuando pelea su caso, es entre cinco y seis años como máximo.

“Normalmente se lleva un año o hasta dos años un caso en la Corte de Inmigración; otro año en la Corte de Apelaciones; alrededor de dos años en la Corte del Noveno Circuito donde se determina el fallo final”, dice.

Lo más probable que sucede cuando un inmigrante dura más de ese tiempo es que le están contando su sentencia criminal, indica.

Los inmigrantes detenidos por ICE son principalmente de cuatro países: 43% de Guatemala, Honduras y El Salvador, y 25% mexicanos. El resto son en un 5% de India, y 4% de Cuba. El resto de nacionalidades no llegan al 1%.

¿Dónde están detenidos?

Los dos estados que aglutinan la mayor cantidad de inmigrantes detenidos son Texas y California, seguido por los estados de Georgia, Arizona, Louisiana, Nueva Jersey, Florida, Washington, Nuevo México y Pensilvania.

El segundo centro de detención con más inmigrantes bajo custodia es Adelanto, en el condado de San Bernardino. Hasta junio, tenía 1,831 inmigrantes bajo arresto.

¿Por cuánto tiempo están detenidos?

El 41% de los inmigrantes permanecen bajo custodia de ICE por 30 días o menos, el 13% por más de seis meses, 2000 llevaban más de un año, pero hay quienes han estado por más de diez años.

La Universidad Syracuse reporta que hay dos individuos que llevan detenidos desde febrero de 2007.