Trump pide usar a inmigrantes como arma electoral

A menos de un mes de las elecciones de mitad de periodo el presidente Donald Trump enfila su estrategia para salir victorioso y evitar un desastre electoral.

Con este fin Trump instó a los republicanos este miércoles a hacer de la inmigración un tema clave en las próximas elecciones del 6 de noviembre, diciendo que es un “gran tema para la agenda de medio término” para el Partido Republicano.

“Es difícil creer que con miles de personas del sur de la frontera, caminando sin obstáculos hacia nuestro país en forma de grandes caravanas, los demócratas no aprobarán leyes que permitan leyes para la protección de nuestro país. “¡Gran tema de mitad de período para los republicanos!”, dijo Trump en Twitter.

“Los republicanos deben hacer de las horrendas, débiles y obsoletas leyes de inmigración, así como de la frontera, ¡una parte de las elecciones intermedias!”, Dijo el presidente en un segundo tweet.

Hard to believe that with thousands of people from South of the Border, walking unimpeded toward our country in the form of large Caravans, that the Democrats won’t approve legislation that will allow laws for the protection of our country. Great Midterm issue for Republicans!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2018