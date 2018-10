Cómo encontrar alivio de la migraña en etapas más avanzadas de la vida

Las migrañas que son dolores de cabeza recurrentes, pueden causar punzadas y a veces, dolor debilitante en uno o ambos lados de la cabeza. Las migrañas pueden plantear desafíos particulares a medida que envejecemos.

Estos dolores de cabeza, que a veces se confunden con sinusitis, tienden a disminuir en etapas más avanzadas de la vida. Pero siguen siendo bastante comunes. Las estadísticas del gobierno sugieren que cerca del 7% de las personas entre 65 y 74 años de edad reportan tener migrañas o dolor de cabeza severo.

En el caso de las personas mayores, los síntomas pueden ser confusos, diferentes a como eran en años anteriores, por ejemplo. O lo que parece ser una migraña podría ser otro problema.

Además, ciertos medicamentos que los adultos mayores suelen tomar pueden causar dolores de cabeza, como los bloqueadores de los canales de calcio, la nitroglicerina, los medicamentos para la disfunción eréctil y los tratamientos hormonales. Y algunos medicamentos para la migraña podrían no ser apropiados para las personas mayores. Esta es la verdad.

Cuando surgen nuevos síntomas

Los síntomas típicos de la migraña incluyen náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y el ruido que acompañan a un dolor punzante o palpitante en las sienes o en la parte frontal o posterior de uno o ambos lados de la cabeza. Cerca del 15% de las personas con migrañas experimentan auras de advertencia. Por lo general, estas incluyen cambios visuales, como luces intermitentes y puntos ciegos, pero pueden implicar cambios en la audición y el olfato.

Si bien los síntomas pueden diferir de una persona a otra, la mayoría de las personas desarrollarán un patrón de dolor de cabeza con el tiempo, dice Lawrence Newman, MD, director de la división de dolor de cabeza en el centro médico de NYU Langone Health en la ciudad de New York.

Sin embargo, algunas personas que sufren migrañas podrían comenzar a experimentar síntomas inusuales después de los 50 años, llamados acompañamientos de migraña en la edad avanzada. Las migrañas pueden ocurrir sin dolor de cabeza y es posible que se presente una visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en las extremidades y dificultad para hablar. Dichos síntomas generalmente se resuelven por sí solos en el transcurso de 15 a 60 minutos y no son graves, dice Newman, pero son incómodos.

¿Migraña u otro problema?

Si no has tenido migrañas en el pasado, pero crees que las tienes ahora, es una buena idea hablar con tu médico. La probabilidad de que una condición de salud grave sea la culpable aumenta significativamente en las personas mayores de 65 años. Por ejemplo, desprendimiento de retina, ataques isquémicos transitorios (mini ataques cerebrales), sangrado en el cráneo relacionado con un derrame cerebral y arteritis de células gigantes (flujo sanguíneo interrumpido, a menudo en los vasos del cráneo), que son todas emergencias médicas, pueden causar dolores de cabeza tipo migraña o síntomas parecidos a los del aura.

“Si experimentas la aparición de un nuevo tipo de dolor de cabeza o nuevos síntomas: discapacidad visual, problemas con el habla o dolor de cabeza severo que se presenta de repente, llama a tu médico de atención primaria”, dice Richard Lipton, MD, director del Montefiore Headache Center en el Bronx, N.Y. “Si no pueden atenderte de inmediato, ve a la sala de emergencias”.

Para ayudar a descartar un problema que requiere tratamiento de urgencia, el médico te hará una serie de preguntas: dónde sientes el dolor, durante cuánto tiempo y qué hacías antes de sentir el dolor de cabeza, y puede recomendarte una prueba de imágenes (MRI). También revisarán tus medicamentos actuales para determinar si alguno podría causarte dolor de cabeza. Si el médico encuentra que la causa es la migraña, pregunta qué opciones de tratamiento son las mejores para ti.

Tratar el dolor de la manera correcta

Para el dolor ocasional de leve a moderado, prueba un analgésico de venta libre, dice Carl Olden, MD, médico de familia en Yakima, Washington. Los triptanos con receta, como sumatriptán (Imitrex y genérico), naratriptán (Amerge y genérico) y rizatriptán (Maxalt y genérico), se utilizan normalmente para aliviar las migrañas severas, pero evítalos si tienes un alto riesgo de enfermedad cardiovascular.

Hay 3 dispositivos portátiles con receta aprobados para prevenir o tratar las migrañas: Cefaly, GammaCore y SpringTMS. (No siempre tienen cobertura de un seguro). Y si bien hay una variedad de medicamentos preventivos disponibles, este año se aprobó erenumab-aooe (Aimovig), el primero de una nueva clase de medicamentos de este tipo.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de octubre de 2018 de Consumer Reports on Health.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.