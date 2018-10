La reacción de la madre de la bebé apuñalada y quemada en el horno por su abuela

Las autoridades acusaron a Carolyn Jones, de 48 años, de asesinato en primer grado

La madre de la menor de 21 meses que fue apuñalada y quemada en un horno, presuntamente, por su abuela en Mississippi dijo por Facebook que es lo “más difícil que ha tenido que pasar en toda su vida”.

En una publicación el martes en su página de Facebook, Veronica Shant’e Jones, dijo no entender cómo su madre pudo cometer el hecho, ya que siempre trató como “realeza” a la bebé.

Aunque el mensaje fue posteriormente borrado, varios medios locales pudieron acceder el contenido antes.

Carolyn Jones, de 48 años, fue acusada de asesinato en primer grado, luego de que el lunes, en la residencia en Shaw donde vivía con la infante, la hiriera y metiera su cuerpo en el horno.

La pequeña vivía con la abuela. Se desconoce por qué.

“Ella siempre trataba a Royalty como ‘realeza’, y, todo el mundo que nos conoce, lo sabe”, escribió la madre en el “post” de Facebook. “A mi hija, Royalty, ‘mami siempre te va a querer y siempre vivirás en nuestros corazones’”.

“Royalty Marie Floyd fue lo mejor que me pasó en la vida”, continuó la mujer. “Ella es mi primera y única hija. Mi primer amor. [Esto] es lo más difícil que he tenido que pasar en mi vida. Me han arrancado el corazón de mi pecho”.

Los restos de la menor están siendo examinados por personal forense. Las autoridades intentan determinar que habría llevado a la mujer a cometer el “horrible” crimen, según ha sido descrito por personal de la Oficina del alguacil del condado Bolivar.