Cardi B humilla y pone en ridículo a Nicki Minaj, tras la filtración de su nueva canción

Según la rapera los fanáticos de su enemiga parecen trabajar más a favor de ella que de la mismísima Minaj

En las últimas semanas parecía que el enfrentamiento entre Cardi B y Nicki Minaj se había enfriado después de que el último ataque de la primera en una entrevista a la revista W, en la que defendía su decisión de enfrentarse a su compañera de profesión en un evento público a falta de un lugar mejor donde discutir la forma en que esta venía criticándola desde hace tiempo, fuera ignorado deliberadamente por la aludida.

Sin embargo, no parece que Cardi esté dispuesta a olvidar su rivalidad o a renunciar a culpar a Nicki de la gran mayoría de sus males, entre ellos la filtración de su nuevo sencillo. Pese a que estaba previsto que su tema ‘Money’ se estrenara este jueves, al final ha acabado apareciendo por sorpresa en varios servicios de streaming dos días antes de lo esperado y la intérprete de ‘Bodak Yellow’ ha responsabilizado a los fans de su enemiga de dar difusión al audio que vio la luz antes de tiempo, según sus sospechas por culpa de algún empleado de las plataformas a las que se envió una copia anticipada que se hizo con ella y la compartió en la esfera virtual.

“Espero que la gente que está viendo esto sean mis seguidores de verdad… no los jo**dos seguidores falsos. Como habrán visto, mi canción ‘Money’ se ha filtrado. Así que he pensado: ‘Que le den, si ya está ahí fuera, lo mejor que puedo hacer es estrenarla‘”, comienza el directo que ha realizado la rapera para explicar a sus admiradores la situación con su single y la sorprendente conclusión a la que ella ha llegado sobre los Barbz, como se conoce a los admiradores de Nicki Minaj.

“Intentamos retirarla, pero ya conocen a los Barbz…“, añade poniendo los ojos en blanco. “Siempre están pendientes de mí y publican cualquier cosa que hago. Ellos dicen que me odian, pero para mí que es amor porque pasan más tiempo que mis propios fans en mis perfiles. Y se enteran de qué me traigo entre manos antes de los míos. Eso se parece mucho al amor, claramente. ¡Saben que me quieren! Así que a la mi**da, sino puedo eliminar la filtración, seguiré adelante con ella”.