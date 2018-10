Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Jueves 25 Día de los Muertos en la Olvera Street Por más de tres décadas, los comerciantes de la Calle Olvera (845 N. Alameda St., Los Angeles) han celebrado el Día de los Muertos, en donde se mezcla la cultura prehispánica con los rituales católicos; todo alrededor de la muerte y de la memoria de la gente que ya se ha ido al otro mundo. El festival inicia hoy y concluye el 2 de noviembre. Habrá procesiones todos los días, altares en honor a los que ya partieron, talleres de arte y pintura de cara para los niños y música en vivo. De 2 a 10 pm. Entrada gratis. Informes olvera-street.com. Teatro latino La obra más conocida de la guionista chicana, Josefina López, “Real Women Have Curves”, se exhibe en el Garry Marshall Theatre (4252 W. Riverside Dr., Burbank) hasta el 18 de noviembre. Esta puesta en escena, que inspiró la película del mismo nombre, fue realizada por un equipo de solo mujeres; a la cabeza está Mary Jo DuPrey, quien la dirigió, y en la actuación están Blanca Araceli, Claudia Durán, Jackie García, Sherry Mandujano y Julianna Stephanie Ojeda. Jueves a sábado 8 pm; domingo 3 pm. Boletos $52 a $65. Informes (818) 955-8101 y garrymarshalltheatre.org. Viernes 26 Comic-Con en Los Angeles El Comic-Con en Los Angeles celebra su octavo año de existencia, y lo festejará de nuevo en el Los Angeles Convention Center (1201 S. Figueroa St., Los Angeles), donde espera la presencia de más de 90 mil personas. Habrá más de 700 artistas y expositores que tendrán a la venta cómics, artículos de colección, juguetes, ropa y otros artículos. Además habrá eventos en los que participarán algunos de los más reconocidos nombres de la industria. Los niños pueden ir disfrazados y pedir trick-or-treat dentro del centro de convenciones. Viernes 1 a 8 pm; sábado 9:30 am a 7 pm, y domingo 9:30 am a 5 pm. Boletos $25 a $75; niños menores de 12 años gratis. Informes comicconla.com.

Sábado 27

Día de los Muertos en Grand Park

La fiesta del Día de los Muertos se celebrará en el Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) en colaboración con Self-Help Graphics and Art y LORE Media and Arts. Con el tema Looking to the Past to Build the Future, el parque mostrará 50 altares e instalaciones que serán realizados por artistas locales y grupos comunitarios. Los festejos se extienden por una semana con la presentación esta noche de Grand Park’s Noche de Ofrenda, una ceremonia tradicional en la que se venera a la muerte con oraciones realizadas por la comunidad indígena. También habrá danzas aztecas y presentaciones de tradiciones de Michoacán y de Oaxaca. En la parte musical actuará Quetzal. 7 a 9 pm. Termina el 4 de noviembre. Entrada gratis. Informes (213) 972-8080 y grandparkla.org.

Festival de calabazas

El vigésimo cuarto Pumpkin Festival del Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) se efectuará en el Brookside Park –en el exterior del museo– el sábado y el domingo. Incluye juegos, colchones para brincar, zoológico de animales pequeños, y una parcela con calabazas. Habrá presentaciones de música en vivo y de danza. Entrada gratis, aunque se cobra por participar en ciertas actividades. Todo lo que se recaude beneficiará el museo. 9:30 am a 5 pm ambos días. Informes (626) 449-9144 y kidspacemuseum.org.

Festival Fall for All!

El Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) celebrará el primer aniversario de la Julianne and George Argyros Plaza –donde se han llevado a cabo más de 125 shows gratuitos en este lapso– con el evento Fall for All!, que incluye presentaciones en vivo, baile, pintura de cara para los niños, un laberinto gigante y otras actividades aptas para toda la familia. El festival estará amenizado por el DJ Ceazs. Los asistentes pueden ir disfrazados. 3 a 9 pm. Entrada gratis. Informes (714) 556-2787 y scfta.org.

Cine panamericano Este sábado y domingo tendrá lugar el PANAFEST Panamanian International Film Festival de Los Angeles, que incluye la proyección de destacadas cintas latinas que se han realizado en Hollywood o con talento de Hollywood. La cita es en el Los Angeles Theater Center (514 S. Spring St., Los Angeles) en horarios que se extienden desde el mediodía hasta las 10 pm. Algunos eventos del festival son gratuitos –como los páneles– y otros, como los boletos para las películas tienen un costo que va de los $7 a los $40. Informes thelatc.org.