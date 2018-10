López Obrador afirma que los empresarios aceptarán resultados de consulta sobre nuevo aeropuerto

Mexicanos acuden a votar para decidir futuro de nuevo aeropuerto en la Ciudad de México

MÉXICO – Andrés Manuel López Obrador aseguró que varios de los principales contratistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) ya le comunicaron que aceptarán el resultado de la consulta ciudadana en la que se decidirá si continuará o no la construcción en Texcoco.

Entrevistado en la mesa a la que acudió para participar en la consulta, el morenista afirmó que son cinco los mayores inversionistas del NAIM, entre los que se encuentran Carlos Slim, Jerónimo Gerard y Olegario Vázquez.

Adelantó que en breve se reunirá con ellos a fin de “serenarlos”.

“Voy a buscar a Carlos Slim, que es uno de los contratistas; voy a buscar a Jerónimo Gerard, que es otro de los contratistas; voy a buscar a Olegario Vázquez, que es otro; voy a buscar a los empresarios de ICA; son como cinco grandes empresas las que están trabajando”, dijo.

“De ellos lo que he sabido, incluso algunos me lo han mandado a decir, que no hay ningún problema, que van a ser respetuosos de lo que decidan los ciudadanos, eso me lo han mandado a decir dos o tres de ellos”.

López Obrador aseguró que la consulta será imparcial y reiteró que, en caso de que triunfe la opción de cancelar el NAIM, las inversiones de los empresarios estarán garantizadas por el Gobierno.

“Lo que se decida de manera democrática, lo que decida la gente va a ser respaldado por el Gobierno, y los contratos que existen en la construcción del aeropuerto de Texcoco, en el caso de que se escogiera por decisión de la mayoría de la gente (opte por) Santa Lucía, esos contratos van a ser respaldados, protegidos, no se van a cancelar, no se va a cometer ninguna injusticia”, indicó.

“Garantizada la inversión, garantizada la imparcialidad y garantizado que no va a haber corrupción, cero corrupción”.