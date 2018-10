Bebita de solo tres meses lleva 15 días de extenuante camino hacia EEUU. Sus papás no piensan rendirse

A más de 1,000 millas caminando de la frontera de EEUU cientos de familia se aferran a su sueño

La bebita que puede ser la integrante más pequeña de la caravana migrante dormía en los brazos de su madre en la madrugada de este viernes en Pijijiapan, una localidad del estado de Chiapas. La niña, de solo tres meses, lleva cerca de 15 días de viaje junto a sus padres, también muy jóvenes, que aseguran que solo buscan lo mejor para ella.

A primera hora de este viernes, cuando aún no había amanecido, los tres esperaban sentados en el suelo a que la marcha arrancara hasta el siguiente pueblo, a unas 20 millas (30 kilómetros) de distancia. “Siempre vamos pendientes de ella. Es nuestra prioridad que esté bien”, cuenta la mamá a Noticias Telemundo.

Aún están a más de 1,000 millas de EEUU y, a pesar de las precarias condiciones que enfrentan cada día y de los planes del presidente Donald Trump de cerrar la frontera a la caravana y negarles la posibilidad de solicitar asilo, no quieren dar un paso atrás.

Migrante sujeta a su hija de tres meses en la madrugada de este viernes en Pijijiapan, Chiapas

Mientras esta familia descansan a un lado de la carretera, la mamá descubre la cara de la pequeña, que está envuelta de arriba a abajo en una manta. “Se enfermó un poquito de tos pero nos han atendido”, cuenta mientra mece a su hija esta jovencita de voz dulce al enviado especial de Noticias Telemundo, Francisco Cuecas. Las cerca de dos semanas de camino extenuante han hecho mella en algunos de los integrante de la caravana, que se estima que ahora está compuesta por cerca de 4.000 personas.

Como en otros pueblos de Chiapas, los residentes en Pijijiapan han tratado de atender a los migrantes, ofreciéndoles alojamiento, comida, atención médica y ropa usada.

El padre relata que afrontar este complicado viaje con una bebé de tres meses es una lucha y una aventura a la vez.

“Cuanto te encuentras con situaciones difíciles te arrepientes de haber salido de tu país. Día tras día tienes que dormir en el suelo y no es fácil”, explica mientras su compañera asiente. En un momento en el que el número de integrantes del grupo ha comenzado a disminuir, esta familia no está dispuesta a dar la vuelta. “Ya luchamos un poco y que no quede en vano lo que hemos hecho. A seguir luchando”, añade.

Las autoridades mexicanas apuntan que cerca de 1.740 personas han solicitado refugio en México y cientos más han aceptado viajes en autobús para regresar a Honduras. Las enfermedades, el cansancio y el acoso policial también han afectado en la reducción de la caravana.

A de las amenazas de Trump con cerrar la frontera, se espera que el secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, firme una orden para enviar 800 o más efectivos a la frontera sur para respaldar a la Patrulla Fronteriza, según informó un funcionario estadounidense a AP, que habló bajo condición de anonimato porque no se han concluido los detalles de la iniciativa.