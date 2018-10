Los Ángeles recibe millonario apoyo estatal para abatir el desamparo de sus calles

El alcalde Eric Garcetti asegura que el tema de la vivienda es una de sus prioridades

La ciudad de Los Ángeles se convirtió en la primera ciudad del estado en recibir fondos del programa de Asistencia para la Emergencia del Desamparo (HEAP), y de inmediato los dirigió a dos proyectos de hogares puente, uno en Hollywood y otro en el oeste de Los Ángeles.

En una reunión con la junta editorial de La Opinión, el alcalde Eric Garcetti anunció la buena nueva. “Hoy es un buen día, la Ciudad ha recibido del estado, 85 millones de dólares para combatir el desamparo. De esa suma, 45 millones para los hogares puente de transición, 20 millones para Skid Row, 11 millones para propósitos generales como regaderas, lavadoras, almacenamiento, y otros servicios; y 4.5 millones para los jóvenes desamparados”, precisó.

Reveló que la obtención de estos fondos es el resultado de su esfuerzo por reunir a 11 alcaldes de las ciudades más grandes de California, de Sacramento a San Diego para pedir al gobernador Brown que dirija una porción del superávit del presupuesto estatal para las ciudades más golpeadas con la crisis estatal de desamparados.

En junio, la legislatura lo aprobó, y el gobernador Brown firmó un presupuesto que incluyó 359 millones de dólares para que las ciudades lo destinarán a resolver el problema del desamparo.

Y confió ante los editores, que sus prioridades para 2019, son la indigencia y la vivienda. “Si no abatimos el desamparo, nos va a comer”, dijo. Y por eso reveló que el 50% de su tiempo lo dedica a los desamparados. “No es un problema fácil. Esperamos resolverlo para el 2028. Y yo he estado trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días”, enfatizó.

Los 85 millones de dólares asignados se sumarán a los 81 millones de dólares asignados a la Autoridad de Servicios de los Desamparados (LAHSA), que podrán ser usados para apoyo operativo, prevención del desamparo, jóvenes sin hogar, refugios, camas, almacenamiento, baños públicos, regaderas y otros servicios.

“Presionamos por esos dólares porque la crisis del desamparo demanda acciones urgentes, y estamos poniéndolos a trabajar de inmediato porque nuestros vecinos y vecindarios no pueden esperar, dijo el alcalde.

“Estos fondos nos ayudarán a comenzar a darle a la gente sin hogar un techo más rápido y a las comunidades el alivio que merecen”, señaló.

El primero de los proyectos que se apoyarán con el dinero estatal asignado, está en Hollywood. Se le ofrecerán 70 camas para personas que viven en los campamentos de los alrededores. Ya recibieron el apoyo del Concejo de la Ciudad y comenzaron a construir la semana pasada.

Este centro contará con servicios de salud mental, tratamiento de adicciones, y especialistas en vivienda y empleo.Se les apoyará con 1.67 millones de dólares y se espera que abra para principios de 2019.

La Ciudad también destinará recursos por 1.43 millones de dólares para un centro en el oeste de Los Ángeles que dispondrá de 100 camas para veteranos que experimentan desamparo.También comenzará a construirse en las próximas semanas, y funcionará a principios de año.

El alcalde dijo que entendía la oposición de algunos vecinos contra los proyectos para los desamparados como ha ocurrido en Venice y Koreatown. “Es un miedo real que no echo en saco roto, los comprendo, pero no me detiene de avanzar y atender los asuntos de seguridad pública relacionados que expresan los vecinos”, observó.

Los fondos de HEAP, recibidos por la Ciudad, permitirán a la ciudad agiliza la apertura de los proyectos Bridge Home diseñados para ayudar a que la gente deje las calles más rápidamente.

La estrategia de Los Ángeles es crear miles de unidades de vivienda de apoyo, aumentar el abasto de vivienda en por lo menos 100,000 unidades y trabajar con el condado para ampliar los servicios de salud mental.

Sin definir si será candidato

En la reunión con los editores, el alcalde Garcetti reveló que aún no ha definido si buscará ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, pero advirtió que lo decidirá los primeros dos meses del año que entra.

Dijo que si él fuera presidente, doblaría las inversiones en los países alrededor de Estados Unidos en Guatemala, Honduras y México. Y buscaría un tratamiento diferente y humano para los inmigrantes que son detenidos.