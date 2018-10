Marger: “Siempre colocan a los latinos en un estilo, pero nuestra música es diversa”

La cantante venezolana trae un estilo diferente para enamorar a los amantes de la buena música

Su potente y melodiosa voz hace recordar a las más grandes del jazz y la música soul, con la diferencia que Marger canta en nuestro idioma.

La cantante y compositora está promocionando su último videoclip, Te lo Advierto, donde por un momento abandona un poco su estilo para interpretar ritmos del swing y boxtrot inspirado en los años 60. Es su tercer tema promocional, tras Sola y Baby Baby, de un disco que verá la luz pronto y que seguro la hará enamorar a los amantes de la buena música.

¿Cómo se ubica en Estados Unidos una cantante latina que no hace reguetón?

Me ubico con mucho orgullo porque demuestra que los latinos somos diversidad, mezcla, no sólo un estilo. Me encanta el reguetón y forma parte de nuestra cultura. Yo respeto a todo aquel que hace música honesta sin importar el estilo. Aunque siempre somos colocados en un nicho, la riqueza de nuestra cultura es increíble.

¿Cómo surgió la canción Te lo advierto?

Llevaba tiempo queriendo hacer algo un poco diferente y por eso la incluimos en el disco, para darle diversidad. Es una canción que dan ganas de bailar, enérgica, tiene ‘power’. Además, me gusta la idea de ‘Te lo advierto’ porque hace referencia a una mujer fuerte. Forma parte del empoderamiento femenino, ser tu misma, mostrarte como tú eres, es lo que intento con mi música.

¿Cómo es Inmortal, tu nuevo álbum que verá la luz enseguida?

Inmortal es una producción hecha completamente en español. Fue grabado en Nashville (Tennessee), la cuna del blues, soul y el country. Es un disco orgánico, que representa mis raíces musicales. Provengo de una familia de músicos, mi abuelo era jazzista y mi abuela cantante góspel, emigraron de Trinidad y Tobago a Venezuela, y lo que escuchas en casa es lo que absorbes. Las canciones tienen un concepto compacto de soul fusionado con jazz, pero dentro de esa unidad hay algo que cambia como demuestra ‘Te lo Advierto’.

¿Quiénes son tus referentes en la música?

Cantantes como Whitney Houston, Donna Summer, Aretha Franklin, y más modernas: Tori Kelly, Amy Winehouse o Jasey Jay. Me siento muy identificada con esa música, y este disco es un elogio de lo vintage. Ya no existe este tipo de música, me hubiera encantado vivir en los 50 y 60 por su música, moda y estética.

¿Siempre cantaste en español?

Antes sólo cantaba en inglés, me sentía más cómoda, aunque también era por una cuestión de seguridad. La gente te preguntaba por qué hacías ese tipo de música, entonces ni pensaba en hacerlo en español, pero me siento más madura y hago lo que me gusta en este disco.

¿Cómo fue la composición de los temas?

Los escribí yo y los construí junto al productor, José Luis Pagán, y al ‘arreglista’ del disco, Gabriel Science. El disco estaba cerrado y les dije “me falta una canción diferente”.