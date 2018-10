Esquina migratoria: vive en México y tiene hijos nacidos en EEUU, ¿puede solicitar asilo?

Soy una mamá que vive en el Estado de Hidalgo, México y tengo cuatro hijos nacidos en Estados Unidos y uno en México. Me acaban de diagnosticar cáncer rectal y vi sus casos y quisiera saber ¿cómo puedo pedir un asilo para mí porque no cuento con los recursos nesesarios para atenderme acá y quisiera saber si me puede orientar?

Lamento mucho tu situación personal y espero que puedas recibir el tratamiento médico adecuado a la brevedad posible.

En tu caso, necesitarías una visa humanitaria para poder ingresar legalmente a Estados Unidos. Para poder obtener esa visa es necesario obtener toda la documentación médica que acredite tu condición de salud grave y las razones por las cuales no te puedes atender en tu país.

Lamentablemente, es poco probable que la visa sea aprobada si la razón de la falta de atención en el país de origen es la falta de recursos económicos para pagar el tratamiento.

La otra opción es obtener tu residencia a través de tus hijos ciudadanos. Si pudieses obtener tu residencia, entonces probablemente podrías acceder a algún tipo de tratamiento es este país.

Este proceso de petición de un hijo ciudadano de Estados Unidos para sus padres, de ser posible y dependiendo de t historial migratorio, tomaría aproximadamente un año y medio para obtener tu residencia legal con vías a la ciudadanía.

La recomendación es que cuanto antes alguno de tus cuatro hijos pida la asesoría legal necesaria con carácter de urgente para iniciar el proceso de petición familiar siendo tu la beneficiaria. Toma en cuenta que está en riesgo tu salud y tu vida si no actúas de inmediato.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.