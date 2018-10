9 maneras de ahorrar energía al lavar la ropa

Lavar la ropa es un hecho de la vida, pero se necesitan muchos recursos para limpiar y secar toda la ropa. Solo en electricidad, no hablar del agua, los estadounidenses utilizaron casi 6 mil millones de kilovatios para lavar la ropa en su casa el año pasado y 57 mil millones de kilovatios para secarla.

“Alrededor del 10 % del consumo total de electricidad de una casa se destina a lavar y secar la ropa”, dice Noah Horowitz, científico principal del Natural Resources Defense Council (Consejo de Defensa de los Recursos Naturales).

Durante las últimas dos décadas, las regulaciones federales cada vez más estrictas han exigido a los fabricantes que fabriquen lavadoras que usen significativamente menos energía y agua. Las mejoras en la eficiencia incluyen aumentar la velocidad de giro de la lavadora para que se extraiga más agua de la ropa (y requiera menos tiempo en la secadora).

Pero a diferencia de las lavadoras, las secadoras en sí mismas no han mejorado dramáticamente en cuanto a la energía que consumen. “Muchos aparatos se han vuelto mucho más eficientes, pero la secadora de ropa sigue siendo el SUV de la casa”, dice Horowitz. “La secadora típica consume más energía por año que un refrigerador y un lavaplatos nuevos combinados”. Las primeras secadoras certificadas por Energy Star ni siquiera aparecieron en las tiendas hasta 2014.

Las secadoras con bomba de calor son la opción más eficiente en cuanto a la energía. Una secadora de bomba de calor extrae calor del aire de la habitación y lo utiliza para calentar el aire en la secadora, pero una secadora eléctrica convencional se basa en un elemento de calefacción. Algunas secadoras utilizan ambas tecnologías y se conocen como híbridas. Energy Star afirma que las secadoras con bomba de calor consumen entre 20 y 60% menos energía que las secadoras convencionales.

Pero las secadoras con bomba de calor son caras y lentas. Nuestras pruebas encontraron que la secadora híbrida LG DLHX4072V usaba 50% menos energía en el modo de bomba de calor, en comparación con el modo convencional, pero demoraba casi 3 veces más en secar la ropa.

Las secadoras se encuentran entre los pocos electrodomésticos que no tienen una etiqueta EnergyGuide en el comercio minorista; estas etiquetas de color amarillo brillante te indican el costo operativo anual estimado y el uso de electricidad de un aparato para que puedas comparar modelos y tomar una decisión informada.

Rich Handel, que supervisa las pruebas de los aparatos de lavandería en CR, dice: “En comparación con las lavadoras, no hay muchas maneras de reducir el consumo de energía de una secadora”.

Pero reconoce que los sensores de humedad son una mejora que da un paso adelante a ciertas secadoras, en términos de eficiencia. “Los sensores de humedad son mejores para detectar la sequedad que los termostatos, y terminan el ciclo rápidamente. Eso ahorra energía y también maltrata menos las telas”.

Independientemente del tipo de lavadora que tengas, si configuras su calentador de agua a 120 °F en lugar de 140 °F esto ahorra energía al lavar la ropa con agua tibia o caliente. Y, por supuesto, tiene sentido hacer cargas completas en lugar de lavar solo algunos trapos.

Recopilamos los siguientes consejos de ahorro de energía de expertos y Energy Star:

En la lavadora

• Opta por agua fría cuando puedas. Nuestras pruebas han encontrado que los detergentes para la ropa han mejorado mucho al poner enzimas para eliminar la suciedad y las manchas a temperaturas más bajas del agua. Mejora la limpieza de los blancos con agua fría y una alternativa de lejía, como OxiClean. Sin embargo, necesitarás agua caliente para eliminar las manchas de grasa, limpiar pañales sucios o lavar sábanas y toallas cuando un miembro de la familia esté enfermo.

• Usa detergente de alta eficiencia (HE) para cargadoras frontales, cargadoras superiores de alta eficiencia y donde el fabricante de la lavadora lo recomiende. Las lavadoras eficientes en agua funcionan mejor con estos detergentes de poca espuma. El detergente normal produce demasiada espuma para estas máquinas y puede hacer que la lavadora enjuague repetidamente la ropa, desperdiciando agua y tiempo.

• Incrementa la velocidad de centrifugado. Esto extrae más agua de tu ropa, reduciendo el tiempo de secado. Si probaste esto y descubriste que la ropa se arruga después de secarse, retira la ropa de la lavadora, desenreda y sacude la ropa antes de echarla a la secadora.

• Evita el ciclo sanitario, excepto cuando sea realmente necesario. Se basa en un calentador interno para aumentar la temperatura del agua y aumenta el consumo de energía significativamente, de acuerdo con Energy Star.

En la secadora

Limpia el filtro de pelusa. Haz esto antes de cada carga para mejorar la circulación de aire y prevenir incendios. Y si usas hojas secadoras, tienes que saber que pueden dejar una capa en el filtro que reduce el flujo de aire. Así que una vez al mes, frota el filtro con un cepillo.

Haz esto antes de cada carga para mejorar la circulación de aire y prevenir incendios. Y si usas hojas secadoras, tienes que saber que pueden dejar una capa en el filtro que reduce el flujo de aire. Así que una vez al mes, frota el filtro con un cepillo. Limpia el conducto de la secadora regularmente. Esto mantiene el aire en movimiento, lo que ayuda a secar la ropa más rápido y ayuda a prevenir incendios.

Esto mantiene el aire en movimiento, lo que ayuda a secar la ropa más rápido y ayuda a prevenir incendios. Seca artículos similares juntos. Y no mezcles algodones pesados con telas livianas. Seca (al mismo tiempo que lavas) toallas con toallas y sábanas con sábanas.

Y no mezcles algodones pesados con telas livianas. Seca (al mismo tiempo que lavas) toallas con toallas y sábanas con sábanas. Utiliza el ciclo automático en lugar del secado programado. Para la mayoría de las secadoras, el ciclo automático se basa en uno o más sensores de humedad para determinar cuándo la ropa está seca para evitar el secado excesivo.

Para la mayoría de las secadoras, el ciclo automático se basa en uno o más sensores de humedad para determinar cuándo la ropa está seca para evitar el secado excesivo. Intenta secar al aire libre. Consulta Trucos y consejos para secar la ropa al aire libre para obtener consejos de nuestros expertos y lectores.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.