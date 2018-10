¿Qué implica conducir en Estados Unidos con un seguro de turista?

Toma nota: los seguros de auto en USA son parte de un sistema para compensar a víctimas de accidentes de autos

La ley de transito en USA requiere que todo conductor de automóvil esté cubierto bajo una póliza de seguro que pueda cubrir cualquier daño causado a propiedades ajenas o a terceros. Por lo que los turistas que planean en cruzar a USA con su auto, deben contemplar adquirir una cobertura que cumpla con todos los requisitos que el Departamento de Motores y Vehículos (DMV, por sus siglas en inglés) dictamina.

Por qué necesito un seguro de autos para manejar en USA

Además de que es una regulación dictaminada por la policía de tránsito y el DMV, el sistema de compensación a afectados por accidentes de autos en USA se basa en el lema de “quién choca, paga”. Es decir que aquel conductor que haya causado algún daño con su vehículo debe ser el responsable de pagar por los gastos causados, y el seguro de autos con cobertura a terceros (liability) sirve para eso. Si otro conductor provoca daños a tu propiedad o a tu persona, éste será responsable por cubrir tus gastos, o al menos su seguro lo será.

Qué pasa si manejo sin seguro

Puede (por favor no lo hagas) que nadie se de cuenta, pero sólo si la policía de transito no te detiene (algo no muy común para turistas con placas extranjeras). También pudieras pasar desapercibido si tienes la fortuna de no verte involucrado en un accidente de auto. Por otra parte, si tuviste la desgracia de causar algún daño a otro vehículo, propiedad o persona con tu auto, y no tienes un seguro… te verás en serios problemas legales e incluso podrías ser arrestado dependiendo del estado en el que te encuentres.

Cómo consigo un seguro para turistas

Hay muchas formas. Recuerda que los seguros de autos son adquiridos a través de compañías privadas y puedes contactar una de estas o buscar una buena oferta en Internet. Por lo general, las pólizas de seguro de auto abarcan un periodo de 30 días, pero algunas compañías llegan a vender seguros de auto con vigencia de tan solo un día.

Asegúrate de que tu seguro tenga una cobertura en todo el territorio americano (por lo general, todos los seguros de auto ofrecen esta cobertura), que tu seguro cubra los límites requeridos por la ley del estado que visitas y que tu seguro de autos sea legítimo (puedes averiguar si una compañía de seguros de auto es legítima o no en el DMV de tu estado). Por último, si llegas a comprar un seguro de autos en tu país de origen y tu agente te asegura que la cobertura es válida en USA, asegúrate que la póliza cubra todos los detalles especificados anteriormente.