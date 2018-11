Policía reparte regalos a peatones…por buena conducta

Agencias del orden premian la seguridad vial

Con citatorios con olor a café y en forma de tarjetas de regalos, diferentes agencias del orden esperaban a los peatones y conductores que cruzaban la intersección de la Avenida Vermont y el Bulevar Exposition el lunes por la mañana.

Un vasito de café para aquellos que obedecían los reglamentos del semáforo y una tarjeta de regalo a los más cautelosos y pacientes.

Olga Linares, quien cruzaba la calle para visitar a su hijo en el hospital, acató la regla de cruzar la luz en verde y del otro lado la esperaba un agente de la policía con su cafecito caliente.

“Es maravilloso que regalen (café) porque a veces uno va tan preocupado en otras cosas que ni nos fijamos en lo demás cuando vamos pasando la calle”, dijo Linares recordando un incidente que sufrió hace una semana.

“Yo llevaba una bebé y un [conductor] venía tan rápido pero yo estaba cruzando en mi luz y todavía el muy ingrato me dijo una palabra fea y le dije, ‘Mira la luz, es mi tiempo’”, recordó Linares, quien aseguró que se asustó mucho.

Mientras, Omar Bernabé dijo que estaba muy contento y sorprendido de haber recibido una tarjeta de regalo de Target de parte de la policía.

“Es bueno estar pasando cuando la policía esta dando buenos citatorios”, dijo Bernabé, quien usualmente viaja en tren y autobús de Los Ángeles a su trabajo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Moisés Hernández, de 16 años, y dijo que le parecía muy bien la idea de tener a la policía implementando reglas seguras.

“Es bueno para la comunidad, ayuda a promover una relación entre la comunidad y la policía”, dijo el joven, quien iba en su patineta

También reconoció que su teléfono celular ya le ha causado imprevistos. “Casi siempre estoy en el teléfono y una vez casi me golpea un carro porque no estaba poniendo atención”, admitió. “A veces uno va caminando distraído y no piensa en las consecuencias”.

Iniciativa de Seguridad Peatonal

Las tarjetas de regalo y el café fueron obsequios que se llevaron varios peatones y conductores durante el segundo evento anual de “Safe Stop Initiative” (Iniciativa de Detenerse Seguro).

“Esta es una forma de reconocer a las personas que están conscientes de esta intersección, que compartan el camino uno con otro”, dijo el teniente Perry Griffith con la Policía de Los Ángeles (LAPD).

Agregó que la esquina es muy transitada debido a que ahí se detiene la línea morada del Metro, esta la Universidad del Sur de California (USC), museos, el estadio de futbol, el coliseo y otros sitios de entretenimiento.

“El tren en capacidad llena lleva hasta 300 personas, más unos 50,000 estudiantes que vienen a la USC… y la Vermont es una avenida que la gente decide tomar de norte y sur en lugar de la autopista 110”, dijo Griffith.

“Pero hoy estamos premiando el buen comportamiento. Estamos deteniendo a las personas para decirles gracias por compartir el camino con las personas, gracias por ser paciente y consciente de tus alrededores”, dijo el teniente.

Entre las agencias participantes estaba la Patrulla de Carreteras de California (CHP), el servicio de Metro, el LAPD y la seguridad pública de USC.

Se espera que en el futuro esta buena obra pueda expandirse a mas intersecciones con alto tránsito de personas para crear conciencia de conducir precavidamente y caminar alerta.