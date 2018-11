Lavaplatos de bajo consumo de primera calidad

Debido a las normas federales más estrictas de eficiencia de agua y energía, los lavavajillas de hoy en día utilizan aproximadamente la mitad de lo que usaban los de hace 20 años. Menos agua: la mayoría de los lavaplatos modernos usan de 4 a 6 galones por carga; esto significa menos energía para calentar esa agua.

Eso explica por qué la mayoría de los lavavajillas en las calificaciones de “Consumer Reports” obtienen una calificación de Excelente para la eficiencia energética.

“Los fabricantes redujeron el uso del agua para cumplir con la norma y extendieron el tiempo de lavado para que los platos quedaran limpios de todos modos”, dice Larry Ciufo, un ingeniero que supervisa las pruebas de CR. Los lavaplatos en nuestras calificaciones demoran entre 95 y 205 minutos para realizar una carga completa, utilizando el ciclo normal o su equivalente.

Para ayudar a ajustar el proceso de limpieza, los fabricantes agregaron sensores de suciedad, que detectan qué tan sucios están los platos, en la mayoría de las máquinas. “Los sensores ajustan la cantidad de agua y el tiempo de ciclo necesario para limpiar los platos”, dice Ciufo. “Eso mejora la eficiencia de agua y energía”.

Verás más de 130 lavavajillas en nuestras calificaciones, y una cuarta parte de ellos sacan calificaciones de Excelente en su desempeño de limpieza y eficiencia energética y un secado que es sorprendente. Echa un vistazo a 4 de esos lavaplatos que se venden por menos de $800. Las notas anuales de los costos de energía se basan en la tarifa nacional de electricidad promedio.

Precio: $540

Costo anual de energía: $33

La opinión de CR: el rendimiento superior y las características que obtienes en este Bosch con nivel de entrada está a la par de los lavaplatos más caros. Esa es una de las razones por las que este modelo es una excelente compra. Se encuentra entre los mejores de la clase de precio económico por el lavado, secado y funcionamiento silencioso, y su ciclo de 95 minutos para un lavado normal es casi el más corto de todas las lavadoras que prueba CR. En nuestras encuestas de miembros de CR, los usuarios les brindan a los lavaplatos Bosch las mejores calificaciones en cuanto a confiabilidad y satisfacción.

Precio: $720

Costo anual de energía: $33

Opinión de CR: con los controles colocados audazmente en su parte frontal, este Bosch desafía las convenciones del lavaplatos de precio medio, que generalmente oculta los botones en el borde superior de la puerta. De lo contrario, este modelo lleva la mayoría de las características comunes entre sus competidores y ofrece un rendimiento superior al promedio en las pruebas de CR de lavado y eficiencia. Como se mencionó anteriormente, los propietarios califican a los Bosch con alta confiabilidad y satisfacción.

Precio: $650

Costo anual de energía: $32

Opinión de CR: este lavaplatos Kenmore tiene uno de los mejores rendimientos entre las lavadoras de nivel económico, obteniendo una calificación Excelente en las pruebas de CR de lavado, secado y uso de energía y agua. También cuenta con una buena calificación por su funcionamiento silencioso. Las desventajas son que este modelo no tiene el suficiente espacio para los cubiertos (incluso con una tercera rejilla), y sus soportes no son ajustables.

Precio: $520

Costo anual de energía: $34

Opinión de CR: Este Whirlpool simplificado, uno de los mejores en la categoría de económicos, ofrece mucho valor. Tiene una calificación Excelente en las pruebas de lavado y secado de CR, y cuenta con uno de los ciclos más cortos que cualquier lavavajillas en nuestras calificaciones. Los Whirlpool obtienen las mejores calificaciones por la confiabilidad entre los miembros de CR. Un aspecto negativo: aunque algunos modelos a este precio tienen interiores de acero inoxidable, este interior es de plástico.

Haz que tu lavaplatos sea aun más eficiente

Los lavaplatos Energy Star están certificados por un tercero para ser eficientes en agua y energía, y puedes obtener un reembolso de tu compañía de servicios públicos. Pero no importa qué lavaplatos tengas, hay formas en que se puede mejorar su eficiencia. Esto es lo que sugieren los expertos en CR y el Departamento de Energía:

Consulta el manual de usuario para la temperatura del agua recomendada. Si el lavavajillas tiene un elemento térmico y la mayoría lo tiene, puedes configurar el calentador de agua de tu hogar a una temperatura más baja, por ejemplo, 120 ° F.

Realiza una carga completa. Incluso si tienes que esperar unos días para poner en funcionamiento el lavavajillas, no hagas una carga hasta que esté llena. Si te preocupa que los platos sucios produzcan mal olor, usa el ciclo de enjuague y mantenimiento.

No realices el pre-enjuague de los platos. Utiliza hasta 20 galones de agua, según Energy Star, y se necesita energía para calentar esa agua. En su lugar, simplemente raspa los alimentos de los platos y luego carga el lavaplatos. Si tiene un sensor de suciedad, el enjuague de los platos puede ser contraproducente; si el sensor detecta que la carga está bastante limpia, el aparato funcionará con un lavado suave, lo que puede dejar restos de comida pegados en los platos.

Platos secados con aire. Si tu lavaplatos tiene una opción de secado por calor, prueba saltándote este paso. Apaga la opción antes de presionar inicio. Al final del ciclo, abre la puerta del lavaplatos para que el aire húmedo se escape y los platos se puedan secar con el aire. Si el lavavajillas no es muy bueno para el secado, echa un vistazo a 5 maneras de mejorar el secado.

