Rinitis y Sinusitis: ¿Conoces la diferencia?

Son afecciones muy comunes en el área nasal. Te explicamos cómo diferenciarlas

Dos enfermedades que afectan la respiración son la rinitis y la sinusitis. Son condiciones que pueden complicarnos la vida diaria y que pueden agravarse si no las tratamos como se lo merecen, más allá de que puedan parecer inofensivas.

La rinitis y la sinusitis son afecciones similares que pueden prestarse a la confusión, pero bajo ningún motivo representan la misma enfermedad. Si quieres estar al tanto de la naturaleza de cada una, no pierdas de vista la información que vamos a proporcionarte.

Rinitis

Es un trastorno que incide en la mucosa nasal. La rinitis alérgica es el tipo más común de rinitis no infecciosa; no obstante, no es un equivalente del asma, aunque sí puede considerarse como un indicador de que el paciente puede estar predispuesto a desarrollar un cuadro asmático.

Causas

El principal factor en la ocurrencia de la rinitis son los aeroalérgenos, que podemos clasificar como agentes de interiores, exteriores y laborales.

Aeroalérgenos interiores : Los más importantes son los ácaros domésticos , parásitos que se encuentran en las células muertas que dejamos en los colchones y alfombras. Podemos encontrarlos también en la saliva, o en la orina de los animales.

: Los más importantes son los , parásitos que se encuentran en las células muertas que dejamos en los colchones y alfombras. Podemos encontrarlos también en la saliva, o en la orina de los animales. Aeroalérgenos exteriores : Ciertas especies de hongos atmosféricos y pólenes . Quienes tendrían un mayor impacto serían aquellos que proceden de las gramíneas, las malezas, y determinados árboles.

: Ciertas especies de . Quienes tendrían un mayor impacto serían aquellos que proceden de las gramíneas, las malezas, y determinados árboles. Aeroalérgenos laborales: Suelen estar involucrados elementos vinculados con harinas de cereales o enzimas proteolíticas (detergentes, medicamentos, harinas, y maderas tropicales.

Síntomas

Si la rinitis es estacional, empezará junto con la llegada del polen. Surgirá un picor en la nariz, el paladar, la parte posterior de la garganta y en los ojos, y dicho picor puede empezar gradual o bruscamente. Algunas personas presentan dolor de cabeza, tos, y jadeos.

Tratamiento

Si el origen de la rinitis es la aparición de aeroalérgeno determinado, el tratamiento consistirá en la supresión de dicho agente en la cotidianidad de paciente. No obstante, esto no siempre es fácil ya que el sujeto entra en contacto con muchas sustancias.

Sinusitis

Es la inflamación de los senos paranasales, que son los espacios huecos por donde pasa el aire en el interior de los huesos de la nariz. Si la nariz se inflama, bloquea los senos paranasales, lo que puede producir dolor. Existen cuatro tipos sinusitis dependiendo de su duración:

Aguda : Dura 4 semanas como máximo.

: Dura 4 semanas como máximo. Subaguda : Dura de 4 a 12 semanas.

: Dura de 4 a 12 semanas. Crónica : Dura más de 12 semanas, pudiéndose extender por meses o años.

: Dura más de 12 semanas, pudiéndose extender por meses o años. Recurrente: Varios ataques dentro de 1 año.

Causas

Estas son algunas de las causas más comunes de la sinusitis:

Alergias y rinitis infecciosas.

Obstrucción de los senos paranasales por exceso de mucosa.

Obstrucción de los senos paranasales por problemas anatómicos.

Infección y/o inflamación de la mucosa ciliar nasal.

Síntomas

Los primeros síntomas de la sinusitis pueden aparecer 1 semana después de que el paciente contraiga un resfriado no tratado o tratado de manera ineficiente. Estos son algunos componentes del cuadro sintomático clásico:

Dolor de cabeza.

Dolor de garganta.

Tos.

Goteo retronasal.

Mal aliento.

Fatiga elevada.

Tratamiento

En el caso de la sinusitis aguda, una forma eficiente de abordarla es por medio de la acción de antibióticos. Debe añadirse también un tratamiento dirigido a mejorar la inflamación de la mucosa nasosinusal.

