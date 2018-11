Hijo de José José asegura que el cantante vive aterrorizado con su hija Sarita

La semana pasada José Joel intentó ver a su padre y, al recibir una negativa, pidió el apoyo de la policía de Miami

José Joel reveló que su padre no quiere verlo ni a él ni a su hermana Marisol y que su hermanastra Sarita lo tiene dominado.

El primogénito de “El Príncipe de la Canción” reveló para el programa ‘Ventaneando’ cómo fue el traslado de su papá desde CDMX a Miami y la manera en que pudo verlo, casi a escondidas, de su otra familia.

“Un jueves, 11 de la noche, estamos con mi papá y tocan a la puerta y es Sarita, llegó desaliñada, sin bañar, sin maleta, la hija se la había dejado al marido… Llegó a ver cómo estaba mi papá.

“No quiso comer nada, porque la íbamos a envenenar, ella venía con la situación de que ‘están envenenando a mi papá, lo tienen secuestrado’ el león creé que todos son de su condición“, contó.

Fue entonces que la hija menor se quedó en la casa de José de la Ciudad de México, convenció al intérprete de irse con ella a Miami cuando Joel estaba de viaje y fue el mismo Príncipe quién pagó su traslado a Estados Unidos, el cual rondó los $40 mil dólares.

“Mi papá no se quería ir de México, eso nos queda claro, está grabado en algún lado, pero tiene una situación de vida en Miami, tiene a la niña, a la esposa, esta niña vino y con 5 minutitos que se encerraron en el cuarto, salió parado, con su sombrero y dijo ‘ya me voy’“, dijo.

A las 2 semanas, Pepito fue a buscar a su progenitor a un hospital en Florida y se tuvo que escabullir a escondidas ya que gente de seguridad del nosocomio tenían la orden de prohibirles la entrada a los primeros hijos del cantante.

“La seguridad no estaba, vi a mi papá yo y Laurita (su ex mánager), pudimos hablar con él dos horas…lloramos, reímos y mi papá no sabía que papeles le había firmado a esta niña, en ese momento llega despavorida, nos empezamos a hacer de palabras, estaba hablando con él y le pedía aprobación a ella, no sé si le dan electrochoques o le pegan“, indicó.

“Llegaron (los policías) a tocar, salen los niños, empezaron a hablar con ellos, sube la policía y a los 15 minutos salen y vienen a decirme ‘vimos al señor, está muy delgado, estaba viendo el partido y dice que no te quiere ver y que no eres bienvenido”, aseveró José Joel.

POR: Elizabeth García