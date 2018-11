Kendall Jenner y su mejor regalo de cumpleaños

Al clan Kardashian le costó encontrar el regalo perfecto para el cumpleaños de la joven y sexy modelo de Victoria Secret

¿Qué le regalas a una persona que ya lo tiene todo? Eso mismo se preguntaron las hermanas de Kendall Jenner de cara a la celebración de su 23 cumpleaños el pasado fin de semana. Desde luego, la lógica dictaba descartar la posibilidad de comprarle ropa en vista de que, como una de las mejores modelos del momento, ella ya tiene acceso a las marcas y diseñadores más exclusivos, así que la conclusión a la que llegaron fue que lo mejor sería apostar por un obsequio poco convencional pero muy práctico.

“El fin de semana celebramos mi cumpleaños y mis hermanas me compraran una sauna de infrarrojos. Últimamente me he aficionado mucho a la terapia con luces LED desde que me hice un tratamiento corporal completo hace poco. Es una tecnología maravillosa, que ofrece un montón de beneficios para la piel estimulándola desde el interior con distintos tipos e intensidades de luz. Voy a instalar la sauna que me han comprado en mi jardín trasero, ¡estoy muy emocionada de tener una solo para mí en casa!“, ha confesado la maniquí al portal Vogue.

Salta a la vista que su familia conoce perfectamente sus gustos y cómo sorprenderla. Eso, o la modelo les ha sermoneado tanto acerca de los beneficios de ese tratamiento para mejorar la circulación, rejuvenecer las células dérmicas y epidérmicas, reparar los estragos del sol, mejorar la hidratación y lidiar con los problemas de acné que entre todos decidieron desembolsar el dinero necesario para que tuviera acceso a ella cuándo y dónde quisiera y les dejara en paz.

De cualquier forma, la terapia lumínica parece estar funcionándole muy bien en vista del aspecto radiante que lució este jueves en el desfile de Victoria’s Secret.