Sobrevivió el sangriento tiroteo de Las Vegas pero murió en la masacre en California

La tristeza inunda California y resto de país por la nueva masacre que ocurrió en un bar en Thousand Oaks en el áerea de Los Ángeles el miércoles pasado.

Las desagarradoras historias de sus víctimas no dejan que hacer clamor por un estricto control al uso y ventas de armas en EEUU.

Una de las víctimas del pasado míercoles fue Telémaco Orfanos, un joven que sobrevivió junto a varios de sus amigos uno de los tiroteos masivos más sangrietos y mortales de la historia de EEUU ocurrido en la Las Vegas en 2017.

Sin embargo 13 meses despúes Orfanos, amante de la música country, vendría a encontrar su fatídica muerte en otra masacre, esta vez en California.

Esta vez, tambien en un lugar de música country donde se acabo con la vida de doce personas, incluidala de Orfanos.

Este jueves la madre de Orfanos hizo una sentida súplica al gobierno durante una conmovedora entrevista con KABC-TV.

“Mi hijo estaba en Las Vegas con muchos de sus amigos y vino a casa. No vino a casa anoche ”, dijo Susan Orfanos entre lágrimas.

“No quiero oraciones. No quiero pensamientos. Quiero control de armas, y espero a Dios que nadie más me envíe más oraciones “.

Quiero control de armas. ¡No más armas!

Orfanos estaba en el Borderline Bar & Grill pues trabajaba allí como guardia de seguridad en el bar, sin embargo esa noche estaba de descanso, dijo su amiga Marybeth Schroeder a HuffPost.

