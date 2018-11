Gobernador republicano le canta “dura verdad” a Trump

Si algo quedó claro de las pasadas elecciones es que el presidente Donald Trump usó toda su fuerza para avivar su retórica antiinmigrante atizando el miedo sobre la Caravana Migrante.

Ahora uno de los miembros de su partido, el gobernador de Ohio, John Kasich, criticó a Trump y al resto de su partido acusándolos de “traficantes de miedo” al usar la la caravana de inmigrantes que buscan asilo político en EEUU como una arma política y electoral.

Kasich escribió en un tweet que el discurso sobre la Caravana Migrante, que en un momento consistía en miles de familias migrantes, se había “desvanecido” en los días posteriores a las elecciones del martes.

“Una semana antes de la elección, todos los votantes se enteraron de la #caravaninvasión”, escribió Kasich el viernes. “Ahora, todo ese miedo que parece haber desaparecido”.

“Agradecido que los votantes de nuestro país rechazaron la política del miedo, el odio y la división”, agregó en el tweet.

A week before the election all voters heard about was the #caravaninvasion. Now, all that fear mongering has seemed to cara-vanished. Grateful that voters in our country rejected the politics of fear, hate and division.

— John Kasich (@JohnKasich) 9 de noviembre de 2018