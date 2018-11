Una manera sorprendente de limitar la deuda estudiantil

Esta es una forma de garantizar que tu deuda estudiantil no se infle descontroladamente: termina tu carrera en 4 años.

Demorar el tiempo tradicional en obtener la licenciatura es menos común de lo que puedes pensar. Según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, solo el 39% de los estudiantes de tiempo completo que estudian para obtener una licenciatura terminan su carrera en 4 años.

De hecho, el Departamento de Educación establece en 6 años el tiempo estándar para completar una licenciatura a tiempo. Pero, incluso después de 6 años, solo el 60% de los estudiantes de tiempo completo que estudian una carrera de grado por primera vez en una institución en donde la carrera dura 4 años logran graduarse.

¿Por qué demoran tanto los estudiantes en graduarse? Para algunos, es un gran cambio encargarse de todas las clases que deben cursar. “Muchos estudiantes abandonan sus estudios porque pasan de un entorno sumamente estructurado, como lo es la escuela secundaria, a una universidad con enorme libertad”, dice Ian Fisher, director de asesoramiento educativo de College Coach y exasesor de admisiones de la universidad Reed College en Portland, Oregon. “Los estudiantes pueden batallar mucho para navegar [en ese ambiente]”.

Algunos estudiantes tardan más porque cambian de carrera o de universidad. Otros no pueden conseguir los cursos que necesitan para graduarse a tiempo porque hay competencia para ingresar a esas clases.

Por supuesto, cuanto más tiempo permanezcas en la universidad, mayor será la deuda estudiantil que asumirás si necesitas un préstamo para pagar la universidad. Y, con un costo universitario tan alto, la carga financiera es mucho mayor de lo que era.

El promedio anual de costos de matrícula y cuotas en una universidad pública fue de $9,970 para el año académico 2017-2018, mucho más que los $7,280 de hace 10 años. En una universidad privada, el costo promedio es de $34,740 al año, en comparación con los $27,520 de hace una década. Al incluir alojamiento y comida, el costo de ir a una universidad pública es $21,000 por año y a una universidad privada es de $47,000. Entonces, si obtienes préstamos para ayudar a pagar la universidad, cada año adicional puede aumentar significativamente tu deuda estudiantil.

Varias universidades de los Estados Unidos lanzaron programas para ayudar a los estudiantes a graduarse en 4 años.

En University of Buffalo, por ejemplo, los estudiantes inscritos en su programa Finish in Four pueden obtener orientación y recursos de la universidad para ayudarlos a alcanzar ese objetivo. Para los estudiantes que cumplen con las obligaciones del programa, pero no logran graduarse en 4 años, tal vez porque están estudiando 2 carreras, la universidad asume el costo de la matrícula y de las cuotas de modo que puedan completar sus carreras.

Boise State tiene un programa similar. El programa Finish in Four Scholars del sistema de California State University les da a los estudiantes asesoramiento más intensivo y un sistema renovado de inscripción en línea para permitirles a los estudiantes estar al día con los cursos obligatorios.

Incluso en las universidades que brindan ayuda adicional es fácil atrasarse. Si piensas comenzar la universidad el año próximo o si ya estás en la universidad, te damos un plan de acción que puedes utilizar para ayudarte a graduarte en los plazos normales.

Consulta las tasas de graduación

Si estás decidiendo a qué universidad quieres ir o piensas cambiar de universidad, consulta la tasa de graduación en 4 años de la universidad. Todas las universidades deben informar estos datos estadísticos, que puedes encontrar en el sitio College Scorecard del Departamento de Educación.

Las tasas de graduación tienden a ser mayores en las universidades privadas, donde el 53% de los estudiantes obtienen su licenciatura en 4 años, en especial las que tienen tasas de admisión más selectivas.

Entre las universidades públicas, solo 50 de las más de 580 instituciones con planes de cuatro años en los Estados Unidos tienen tasas de graduación a tiempo en un 50% o más de sus estudiantes de tiempo completo que estudian la carrera por primera vez, según el grupo de defensoría y sin fines de lucro Complete College America.

Que una universidad tenga una alta tasa de graduación significa que brinda mucho apoyo a sus estudiantes, dice Fisher. Según el ranking anual publicado por U.S. News & World Report de las universidades con las tasas de graduación más altas, más del 90% de los estudiantes se gradúan en 4 años en Juilliard School, Bowdoin College, College of the Holy Cross, Amherst College, Babson College, Georgetown University, Hamilton College y la Academia Naval de los Estados Unidos.

Completa los cursos de requisito con anticipación

Para graduarte en 4 años, averigua qué cursos deberás tomar cada semestre en la carrera que hayas elegido. Puede ser confuso y puede ser difícil ingresar en los cursos, así que reúnete regularmente con un asesor académico para obtener ayuda. Conoce a los profesores en los departamentos donde deseas tomar clases y solicita asesoramiento de los estudiantes que están más avanzados en el mismo programa.

Cerca del 80% de los estudiantes universitarios cambian de carrera al menos una vez. Así lo sostiene el Centro Nacional de Estadísticas Educativas. Algunas universidades exigen que elijas cuál será tu carrera al término del primer o segundo año. Si no estás seguro de lo que deseas estudiar, enfócate en cumplir con los requisitos de educación general que necesitas para graduarte y en las clases de la carrera que deseas alcanzar.

En los 2 primeros años de universidad no tomes ninguna clase que no cumpla con algún requisito para la graduación, recomienda Fisher.

Toma todas las clases posibles

Para obtener un título de 4 años, en la mayoría de las universidades hay que obtener 120 créditos. Es decir, 15 créditos por semestre o 30 créditos por año. Solo la mitad de los estudiantes de las universidades de 4 años toman 15 o más créditos por semestre, según indica Complete College America.

Uno de los motivos es que solo tienes que tomar 12 créditos para ser considerado estudiante de tiempo completo y ser elegible para recibir alguna forma de ayuda financiera.

Tomar 15 créditos por semestre te prepara para el éxito: el 79% de los estudiantes que toman 30 o más créditos el primer año se gradúan a tiempo, en comparación con el 37% de aquellos que toman de 12 a 24 créditos el primer año.

Alrededor de 15 estados y una serie de universidades han firmado una iniciativa de Complete College America llamada 15 to Finish, que alienta a los estudiantes a tomar 15 horas de crédito por semestre. Algunas universidades, como la University of Hawaii, utilizan la “matrícula plana” o “banded tuition” que garantiza que tomar 15 créditos por semestre tendrá el mismo costo que tomar los 12 créditos estándares.

Toma las clases que necesitas

En algunas universidades, las clases se llenan rápidamente. Anota en tu calendario las fechas límite para inscribirte. Si no puedes inscribirte en un curso que necesitas, es probable que la secretaría de admisiones no pueda ayudarte a inscribirte, en especial si tiene otras docenas de estudiantes en la misma posición que tú. Lo que puedes hacer es exponerle tu caso directamente a un instructor del curso o acercarte a alguien del plantel de profesores o del personal que conozcas o pedirle a un asesor que hable en tu nombre.

Nunca es tarde para volver a tomar el rumbo. Si estás atrasado, consulta si puedes recuperar clases en cursos de verano o tomar cursos durante las vacaciones de invierno de tu universidad.

También puedes tomar clases en un centro de estudios superiores o en línea, pero primero asegúrate de que tu universidad acepte los créditos.

Si manejas bien tus clases, incluso puedes graduarte antes. Y eso podría ayudarte a ahorrar aún más dinero.

