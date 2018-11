Congresista llama “basura” a los inmigrantes mexicanos

Durante una pequeña reunión con los votantes de Webster City, Iowa, el congresista Steve King se refirió a los inmigrantes mexicanos como “basura” mientras hacía campaña para su reelección.

Un audio grabado por un reportero de la revista The Weekly Standard muestra al republicano diciendo que buscaría a mexicanos para que trabajaran en el cultivo de pimientos del jardín de su casa.

“Supongo que voy a tener que ir a buscar un poco de basura a México para que el próximo lote crezca”, dijo con respecto a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos procedentes de México y otros países de Centroamérica.

“Bueno, sí, hay mucha basura. Y también viene de la costa Oeste. Y muchos otros lugares, además. Este es el más sucio que hemos visto”, agregó KIn, quien volvió a ganar la reeleección frente al demócrata J.D. Scholten.

Los comentarios aparecieron en un artículo que se publicó la semana pasada y generó fuertes críticas puesto que King negó haberse expresado de esa manera. El republicano se justificó diciendo que la revista especializada no había querido revelar el contenido del audio.

Según reporta The Hill, cuando el congresista se percató de que el reportero había podido escuchar sus comentarios, decidió cambiar el tema y decirle a la audiencia que aún el encuentro oficial no había comenzado.

Except, YOU @StephenfHayes know better. You heard it directly from Jeff King and chose to defend your junk yard dog. You refused to release the tape. We ejected your guy & his HuffPo pack mate. https://t.co/z2QV9aOitL

— Steve King (@SteveKingIA) November 10, 2018