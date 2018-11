Se volvió millonario tras ganar la lotería y hoy vive de recoger basura

Michael Carroll tenía 19 años cuando le cayó del cielo una gran fortuna; sin embargo, los excesos lo llevaron a perderlo todo

Compartir

A un chico británico en ese entonces de 19 años llamado Michael Carroll le cambió por completo la vida cuando en 2002 tuvo la buena fortuna de ganar $14 millones de dólares tras salir como máximo ganador de un sorteo de la lotería.

Antes de ganarse la lotería, Michael vivía de recoger la basura y barrer las calles y aunque parecía que todo cambiaría, 16 años después, ha vuelto a vivir de esto.

Carroll contó al Daily Mail que todo el dinero que ganó en la lotería lo perdió en apuestas, drogas y sexo con prostitutas. “Ahora la fiesta se ha acabado y he vuelto a la realidad. No llego a juntar ni dos céntimos, pero así es como me gusta. Encuentro más fácil la vida con 50 euros que con millón”, admitió.

Otro de los lujos en los que invirtió su dinero fue en comprar una flota de coches de lujo y diariamente, gastaba unos $2,500 dólares en drogas para él y sus amigos y solía dar fiestas en una mansión cuya renta es de $390,000 dólares.

Pero Michael no solo se quedó sin dinero, también perdió a su familia. Su esposa, cansada por los excesos, decidió abandonarlo, llevándose a su hija. A pesar de esta situación, él no recapacitó.

Tras llegar a la bancarrota, Carroll declaró: “He vivido la buena vida, pero lo que quiero ahora es mi antiguo trabajo y un salario normal.”