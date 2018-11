Blac Chyna explota contra hermano de Kim Kardashian, Rob Kardashian, y se arma brutal ataque en Twitter

La respuesta de la ex stripper ha sido contundente en la famosa red del pajarito...

Ha pasado un día escaso desde que saliera a la luz que Rob Kardashian había solicitado al juez encargado de supervisar los términos de la custodia de la pequeña Dream Renée (2), fruto de su extinta y conflictiva relación con la modelo Blac Chyna, que redujera sustancialmente los pagos mensuales que este abona a su expareja -supuestamente de $20,000 dólares- en concepto de manutención para la niña, alegando para ello que su poder adquisitivo había quedado muy mermado a lo largo de estos últimos meses.

Por si eso no fuera suficiente, el hermano de Kim Kardashian sostenía además que la significativa reducción de su patrimonio se debía a que no le quedaba más remedio que dejar de aparecer en el reality familiar, el popular ‘Keeping Up With The Kardashians’, además de aparcar temporalmente otros proyectos, como consecuencia del supuesto linchamiento mediático que habría precipitado la propia Chyna al acusarle -falsamente, según su versión de los hechos- de haberle maltratado física y psicológicamente hace dos veranos.

Y mientras que el antaño diseñador de calcetines se habría visto obligado a dejar de rentabilizar su pertenencia a uno de los clanes más célebres de la crónica social estadounidense, de la declaración facilitada por sus abogados al tribunal también se desprende su teoría de que debería ser él quien reciba dinero de Chyna dado que la situación financiera de la ex stripper ha mejorado notablemente, a su juicio, por comercializar con su vida privada y con esos encontronazos que sigue manteniendo con los Kardashian.

Lejos de quedarse callada ante el testimonio que ha ofrecido Rob sobre las rachas tan dispares que atravesarían ambos en el plano económico, Blac Chyna no ha tardado en contraatacar a través de sus redes sociales para negar categóricamente, por un lado, buena parte de los dardos que le ha lanzado su ex por la vía judicial y, por otra parte, para poner de manifiesto que su elevada fortuna provendría única y exclusivamente de su “duro trabajo”.

“¡Trabaja duro y disfruta al máximo! ¡Esta mier*** es mía, sin ayuda y sin manutención ninguna! Deja ya de contar put** mentiras”, le ha dirigido en pocas pero rotundas palabras por medio de su perfil de Instagram, en el que ha compartido además un vídeo de sus tres vehículos de alta gama -un Bentley, un Ferrari y un Rolls Royce- que no dejan lugar a dudas sobre lo ingente de su patrimonio.