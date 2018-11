Selena Gómez impone su reinado en Spotify

La cantante sigue siendo rentable para la industria, pese a todas las complicaciones de salud que la han mantenido lejos de Hollywood

Hace un mes se alejó de las redes sociales. La última noticia musical de Selena Gómez fue cuando DJ Snake lanzó el single “Taki Taki”, donde el productor la reunió junto a Ozuna y Cardi B. Lo siguiente fue su internación a fines de septiembre en un centro de salud mental , tras la depresión profunda que vivió al enterarse que su recuento de glóbulos blancos era muy bajo luego de su trasplante de riñón. En medio de estos tiempos de crisis, la joven artista recibió una buena noticia: se convirtió en la figura más escuchada de Spotify con 46,202,009 oyentes mensuales superando a Drake que tiene 45 millones y monedas.

A pesar de apartarse cada tanto de la música por los problemas de salud que padece (en 2015 habló sobre cómo era vivir con lupus), Selena es una de las cantantes con más seguidores en las redes sociales, aunque no edita un nuevo disco desde Revival (2016). Este año la cantante, actriz y productora ejecutiva de 13 Reasons Why apareció en la banda de sonido de la serie con la canción “Back to You”. Además, la artista apoyó esta serie decidida a dar un mensaje en contra del bullyngque reciben los adolescentes y de la que también fue víctima en las redes sociales.

“Back tou you” fue elegida por la Rolling Stone como la canción del verano. En el video del tema se podía ver a la artista con un look retro en una fiesta donde se escapa con un chico rubio, que casualmente -o no- se parece a su ex novio, Justin Bieber.

Antes de ser internada, la cantante había confirmado que estaba trabajando en su tercer álbum de estudio y había formado parte de la campaña de lanzamiento de una zapatilla de una reconocida marca deportiva, que en su nombre había donado cien mil dólares para el Fondo Selena Gomez para la Investigación del Lupus. Este fondo fue creado por ella en 2017 con la ayuda de la Escuela de Medicina Kech de la Universidad del Sur de California, con el objetivo de apoyar la investigación contra este enfermedad. Actualmente siete millones de personas en todo el mundo están afectadas por esta enfermedad crónica.