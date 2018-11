Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Comienza la magia de la Navidad en la ciudad con festivales de música, colores y luces

Jueves 15

Cine clásico mexicano

El Centro Cultural Cinematográfico México del Consulado (2401 W. 6th St., Los Angeles) proyectará la cinta “Salón México” en su recién inaugurada sala de cine. En la historia, Mercedes (Marga López) baila por dinero con los clientes del Salón México, un famoso cabaret en Ciudad de México, para ayudar a su hermana menor, Beatriz (Silvia Derbez), en sus estudios en una escuela privada costosa. Beatriz no sabe a qué se dedica su hermana. El problema comienza cuando Mercedes gana un concurso de danzón con Paco (Rodolfo Acosta), su proxeneta, y este se niega a darle parte del premio. Entonces ella decide robarle el dinero cuando él está dormido. 6 pm. Entrada gratis. Informes cccmla.com.

Circo con Kiko

El comediante mexicano Carlos Villgrán “Kiko”, quien fuera uno de los personajes de la serie del Chavo del 8, realiza su gira del adiós como parte del elenco del Circo Hermanos Caballero, que actualmente se presenta en la Plaza México (3100 Imperial Hwy., Lynwood) con payasos, acróbatas y malabaristas. No incluye animales. Funciones jueves y viernes 7:30 pm; sábado 4:30 a 7:30 pm, y domingo 2, 4:30 y 7:30 pm. Boletos $25 a $35. Informes circocaballero.com.

Patinaje en el centro de LA

Este año se cumplen 21 desde que se instaló por primera vez la pista de patinaje en Pershing Square (532 S. Olive St., Los Angeles). En esta ocasión, la pista exterior más grande de la ciudad, con 7,200 pies cuadrados, ofrece a los visitantes calidad profesional en hielo de verdad. Por su popularidad, recibe a más de 54 mil patinadores cada año y a más de 450 mil espectadores. Se inaugura hoy a las 11 am con un número que será interpretado por miembros del musical “Wicked” y patinadores que danzarán al son de esta melodía. Cierra el 21 de enero. Consultar en el sitio web los horarios de apertura. Las sesiones de patinaje son de una hora. Admisión $9; renta de patines $5. Informes (213) 624-4289 y holidayicerinkdowntownla.com.

Ópera ‘Hansel y Gretel’

Las terroríficas aventuras de los hermanos Hansel y Gretel cobran vida en esta temporada navideña con criaturas de hasta 12 pies de altura, sets fantásticos y efectos especiales en la ópera “Hansel y Gretel”, que llega al Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) de la mano de Susan Graham, quien interpreta a la deleznable bruja, y la LA Opera. Solo habrá 6 funciones: sábado 7:30 pm, domingo 2 pm, 6 de diciembre 7:30 pm. 9 de diciembre 2 pm, 12 de diciembre 7:30 pm, y 15 de diciembre 7:30 pm. Boletos $16 a $84. Informes (213) 972-0777 y laopera.org.

Festival de linternas

El Pomona Fairplex (1101 W. McKinley Ave., Pomona) es la sede del Hanart Culture Chinese Lantern Festival, un evento inmersivo que combina el arte, la tradición, la cultura y la cocina. Más de mil linternas gigantes hechas a mano iluminan las noches. En la sección The Wild, los visitantes podrán recorrer escenarios que representan todo el mundo, así como ver chitas, leones, peces, osos panda y hasta dinosaurios gigantes, todos hechos con monumentales linternas, la más grande de hasta 23 pies de alta. Además habrá juegos para los niños, presentaciones de Kung Fu y teatro de sombras, entre otras actividades. Jueves a domingos y días festivos de 5:30 a 10 pm. Termina el 6 de enero. Boletos $13 a $21. Gratis menores de 3 años. Informes chineselanternfestival.com.

Viernes 16

Festejos navideños en el LA Zoo

Este fin de semana, el Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) inaugura dos de sus eventos más populares. A partir del viernes, los visitantes podrán ver Zoo Lights, que consiste en uno de los despliegues de luces más grandes del sur de California. Por primera vez, la experiencia incluirá un Elephant Circle, que será transformado en una sabana caleidoscópica donde pasearán animales enormes formados con luces. El Twinkle Tunnel duplicará su longitud y otras atracciones han sido mejoradas. Y el sábado inicia el Reindeer Romp, uno de los pocos lugares en Los Angeles donde se pueden ver renos de verdad. Además, los expertos del parque hablarán con los visitantes sobre esta especie. Santa Claus será parte de la Reindeer Village, en donde también se podrán disfrutar encuentros con animales del zoológico, habrá shows, actividades manuales, visitas guiadas y otras cosas que hacer. El Reindeer Romp termina el 23 de diciembre; todos los días de 11 am a 3 pm. $16 a $21. Zoo Lights termina el 6 de enero; 6 a 10 pm. Boletos 14.95 a $21.95. Informes (323) 644-4747 y lazoo.org.

Comedia mexicana

El payaso y comediante mexicano, Chuponcito, llega al sur de California con su show solo para adultos. Como invitado especial tendrá al también comediante Armando Roal. M3 Live Event Center (2232 S Harbor Blvd., Anaheim). Solo mayores de 18 años. 9 pm. Boletos $35 a $75. Informes (800) 668-8080 y ticketon.com.

Sábado 17

Santa en Santa Monica

El Santa Monica Place (395 Santa Monica Place, Santa Monica) inicia la temporada navideña con varias actividades para toda la familia, como la visita de Santa Claus a partir de este fin de semana y hasta el 24 de diciembre. También el Santa Breakfast el 1 de diciembre, evento que incluye, además del desayuno, música, refrigerios, pintura de cara para los niños y creación de manualidades. Del sábado al 8 de diciembre, domingos 11 am a 8 pm, y de lunes a jueves 10 am a 8 pm. Cerrado el día de Acción de Gracias. Y del 9 al 24 de diciembre, de domingo a jueves 11 am a 8 pm y viernes y sábado 10 am a 8 pm. El 24 de diciembre 9 am a 6 pm. Fotos con Santa gratis. Informes (310) 260-8300 y santamonicaplace.com.

Concierto con Buika

La cantante de ascendencia africana radicada en España, Buika, regresa al teatro Luckman (5151 State University Dr., Los Angeles) para ofrecer su música, una mezcla de flamenco, jazz, sonidos de África, soul, reggae y pop. Presentará piezas de “Para mí”, su disco más reciente, aunque también interpretará temas de sus álbumes anteriores, como “La noche más larga”, “Vivir sin miedo” y “En mi piel”. 8 pm. Boletos de $45 a $65. Informes (323) 343-6600 y luckmanarts.org.

Evento cultural familiar

Bridges: Connecting Cultures “From South Korea to Puerto Rico with Art, Music, Food and Fun”, es la primera presentación de la nueva serie que se efectuará en la Julianne and George Argyros Plaza del Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa), un evento anual que busca construir puentes culturales. Cada año, este evento presentará trajes tradicionales, comida, música, artes visuales y shows que representan la diversidad cultural en el condado de Orange. En esta ocasión participan el Korean American Youth Performing Artists, la Korean Classical Music and Dance Company, la OC Kpop Academy y Oskar Cartaya y The Ricannection. 2 a 6 pm. Entrada gratis. Informes www.scfta.org.