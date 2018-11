La Víbora: Ninel Conde y su abusador son novios de nuevo

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

¿Alguna vez escucharon a sus mamás decir que les iba a dar el soponcio, el tramafat o el patatús? Pues así estoy yo ahora, luego de enterarme que Ninel Conde y su ex, Giovanni Medina, andan otra vez de noviecitos. Sí, la misma pareja que se ha acusado uno a otro de ser drogadicto, de maltratar al hijo de ambos y otras cosas no menos bonitas.

Según una revista mexicana, el par fue captado hace unos días en una cita romántica en Acapulco. Si las fotos que se publicaron no son ficticias, todo parece indicar que Ninel y su verdugo, digo, su exnovio, no pueden odiarse de lejos, así que decidieron hacerlo de cerca. Pero no se preocupen, que no se andan escondiendo. Según eso fueron juntos al concierto que Emmanuel y Mijares ofrecieron en el puerto.

Miren, yo no soltaría veneno si pensara que el pleito entre ellos fue algo ligero, algo que sucede en cualquier pareja. No. Lo que pasó entre estos dos fue algo de verdad terrorífico, en donde se sabe que hubo violencia de pareja, además de abuso verbal por parte de Giovanni. Si a ellos se les olvida todo lo que se hicieron y se dijeron, a nosotros no.

Por ejemplo, a mí no se me borra de la mente que el patán acusó a Ninel de prostitución y de ser una drogadicta, entre otras cosas. No me extraña, porque no es la primera vez que ella da muestras de que goza con las relaciones abusivas. Acuérdense: las mujeres que se ponen implantes tan grandes, por alguna extraña razón se les seca la materia gris.

¿Cómo, en qué cabeza cabe regresar con un tipo que te ha hecho tanto, pero tanto daño? ¿Protegerse a ella y a su hijo no debería ser prioridad de Ninel? Al parecer no. Pero ya sabemos lo que va a pasar: dentro de poco las cosas volverán a la normalidad; es decir, él volverá a ser el mismo de siempre y ello lo aguantará quién sabe por cuánto tiempo más. Es una relación podrida a la que los dos son adictos. Ni hablar.

Y por otra parte, me dio mucha risa el chisme de que Luis Miguel se enojó mucho con Aracely Arámbula que porque la actriz le echó a perder a El Sol el inicio de la segunda temporada de la serie sobre su vida. Según eso, en los nuevo capítulos el cantante revelará que su madre está muerta, algo que “sin querer”, Aracely confirmó cuando puso en un altar para el Día de los Muertos la foto de la madre del artista.

Ella alegó que no fue ella, sino su madre la que colocó el altar y la imagen, pero yo no le creo. No creo que la mamá de Aracely sea más burra que la hija. ¿O será que ya viene de herencia?