Thalía se puso ‘Valiente’ y ahora brilla en la cima de la música

¡Celebrando más de 865 Millones de streams de #Valiente!!! ¡Gracias a @sonymusiclatin por la placa y gracias a ustedes por apoyarme y quererme tanto! ¡Hice #Valiente con mucho amor y alegría para ustedes y me encanta que lo estén disfrutando!!!!! ❤️🎉💋 Celebrating 865+ Million streams of Valiente! Thank you #SonyMusic for the recognition and thank YOU for supporting and loving me so much! I made Valiente with a lot of love for you, and I am happy you are enjoying it!!!! #Lento #NMA #NoMeAcuerdo #soyfandemisfans #MiClan #TribuT #Ttribu