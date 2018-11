Despiden a conductor de Multimedios por pedir a Laura Zapata hacer el “Thalía Challenge”

Por chistosito, Adrián Marcelo se quedó sin trabajo

El conductor del programa SNSerio, Adrián Marcelo, de la cadena Multimedios, fue despedido luego de proponerle a Laura Zapata que hiciera el #ThalíaChallenge.

La actriz y cantante se indignó ante tal petición y decidió abandonar el set. Hace algunas semanas, aseguró que el reto sólo representaba lo mal que está la sociedad.

@LAURAZAPATAM Falta de respeto y una lástima q sean así. Eso es falta de profesionalismo. Podían preguntar tantas cosas de tu hermoso trabajo y hacen eso😡 Muy bien 👏 q saliste de ese programa,estamos contigo 👑 #LauraZapata Ojalá ellos cambien y pidan disculpas a ti #SNSerio pic.twitter.com/baLaiWdPbo — 🎧🎄🎅🐟JUR@CI❤🇲🇽🦋🦄🌈🐾 (@juraci_li) November 17, 2018

Horas después utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su indignación por lo que Adrián le había pedido que hiciera al aire.

“Eso no es cierto, fue por el atosigue que hicieron a mi persona con el tema que los vuelve locos (Thalía); ya es de flojera. Y la insistencia tuya por el chicharro a los incipientes comentaristas para seguir en el tema. Tenías preparadas imágenes para según ustedes molestarme !!!”, posteó Zapata en respuesta a Goyo Ortiz, quien trabaja en Multimedios.

Eso no es cierto, fue por el atosigue que hicieron a mi persona con el tema que los vuelve locos; ya es de flojera. Y la insistencia tuya por el chicharro a los incipientes comentaristas para seguir en el tema. Tenías preparadas imágenes para según ustedes molestarme !!! ❌❌❌❌ https://t.co/jjZflkDHtW — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) November 17, 2018

Horas después, Marcelo utilizó su cuenta del pajarito azul (@adrianm10) para revelar que rompía su relación laboral con la televisora.

“Debido a lo ocurrido con @LAURAZAPATAM anoche en #SNSerio, @multimediostv ha decidido prescindir de mis servicios. Ha sido un placer y no tengo más que agradecimiento por estos cinco años. Es una lástima, no diré que no y solo espero extraer el aprendizaje de este suceso“, escribió.

Debido a lo ocurrido con @LAURAZAPATAM anoche en #SNSerio, @multimediostv ha decidido prescindir de mis servicios. Ha sido un placer y no tengo más que agradecimiento por estos cinco años. Es una lástima, no diré que no y solo espero extraer el aprendizaje de este suceso. 👋🏽 — adrián marcelo (@adrianm10) November 16, 2018

El conductor agregó que su intención no era ofender a la histrión, que su única misión es entretener a los televidentes.

“Tomo responsabilidad sobre lo ocurrido pero hubo distintos factores como el apuntador y las instrucciones que recibíamos, así como inexperiencia al tratar figuras de la talla de Laura.

“Mi objetivo siempre fue entretener y nunca hacerle daño a un invitado, me quedo con eso“, agregó.

Tomo responsabilidad sobre lo ocurrido pero hubo distintos factores como el apuntador y las instrucciones que recibíamos, así como inexperiencia al tratar figuras de la talla de Laura. Mi objetivo siempre fue entretener y nunca hacerle daño a un invitado, me quedo con eso. — adrián marcelo (@adrianm10) November 16, 2018

POR: Elizabeth García