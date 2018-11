A Luis Miguel se le juntaron las mujeres y ahora está en problemas

Al "Sol de México" le está pasando factura su pasión por las mujeres...

Desde hace varios meses el corazón de Luis Miguel parece volver a estar ocupado por una joven californiana de 19 años llamada Mollie Gould, con quien ya ha sido visto en público en varias ocasiones y a la que habría incorporado además al equipo que le acompaña en sus giras. Sin embargo, el nuevo romance del cantante no significa que sus anteriores parejas sentimentales -y son muchas- vayan a desaparecer como por arte de magia, por mucho que así lo desee su nueva chica.

Sin ir más lejos, esta misma semana una de las mujeres que compartió parte de la misteriosa vida sentimental del Sol de México, la presentadora venezolana Desirée Ortiz, decidió recordar el tiempo que pasaron juntos en su cuenta de Instagram con la excusa de realizar una extensísima reflexión sobre el consumismo, la superficialidad y la “paradoja de la felicidad”, que asocia ese sentimiento con las posesiones materiales.

“Incluso si con la edad se pierde la memoria de las vivencias, esos momentos ya son parte de uno y han definido lo que uno es en la vida. Aquí una época importante en mi vida llena de experiencias, de exceso de risas, grandes aprendizajes y mucho crecimiento (de la panza por el vino, restaurantes y tequila). ¡Es broma!”, concluía la publicación que había acompañado curiosamente de tres imágenes suyas posando junto a Luis Miguel.

Aunque algunos no tardaron en preguntarse si las fotografías eran actuales y venían a confirmar por tanto una reconciliación, por el aspecto que luce en ellas la estrella de la música parece que son instantáneas de tiempo atrás sacadas del álbum personal de Desirée. Eso no ha impedido, sin embargo, que su comentario llegue a oídos de Mollie, a quien no le ha hecho ninguna gracia que la ex de su actual pareja haya decidido remover el pasado.

“Reflexión del día. A la gente le encanta ser el centro de atención y es capaz de publicar y decir cualquier cosa para conseguirla, ¡aunque sea del pasado!“, ha afirmado la joven en un comunicado difundido en la sección Stories de su propia plataforma.

Por otra parte, no parece probable que la historia de amor entre Mollie y el veterano intérprete se haya enfriado y haya podido dejar abierta la puerta a un acercamiento entre Desirée y Luis Miguel, en vista de que hace apenas unos días la primera le felicitó públicamente por hacerse con dos Grammy Latinos con un mensaje en el que no faltaban los hashtag #merecido #feliz y #orgullosa.