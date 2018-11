Espíritu ranchero y navideño: adónde ir en la Bahía

Sábado 24 de noviembre

Navidad en el parque

En San José se celebra un año más la Navidad con la tradicional producción ‘Christmas in the Park’. La Plaza César Chávez se transforma en una fantasía navideña con exhibiciones musicales y animadas y el gran árbol navideño lleno de luces brillantes. Todos los días hasta el 25 de diciembre, de 9 am a medianoche en el parque César Chávez. www.christmasinthepark.com

Mercado del amor

Es tiempo de apoyar a los artistas y artesanos de la ciudad de Oakland en el evento Mercado del amor, una vendimia compuesta por negocios pequeños del área con regalos para toda la familia y una sección de arte de jóvenes de Oakland, tacos y bebidas frías. De 2 pm a 7 pm en la galería de arte Amor Eterno, 1227 18th Ave www.amoreternoarte.com

Piñata del Cascanueces

El Ballet Folclórico México Danza invita a la presentación de su versión de la popular historia ‘El Cascanueces, The Nutcracker Piñata’, en la ciudad de San Leandro. Una fusión de la tradición navideña y l baile tradicional de México para toda la familia. Habrá dos presentaciones, 24 y 25 de diciembre, en el San Leandro Performing Arts Center, 2250 Bancoft Ave. www.mexicodanza.com

Domingo 25 de noviembre

Pepe Aguilar

Llegan a San José Pepe Aguilar y su familia con su ‘Jaripeo sin fronteras’. Se presentarán caballos de alta escuela, Leonardo Aguilar y Ángel Aguilar, Christian Nodal, Tomas Garcilazo, y muchos más. 8 pm en el SAP Center, 525 W Santa Clara St. www.pepeaguilar.com

Viernes 30 de noviembre

Mujeres cantan rancheras

La ‘Gran señora de México’, Yolanda del Río, y la ‘Reina de la canción ranchera’, Beatriz Adriana, presentarán un gran concierto en la ciudad de Salinas. Las cantantes de la música ranchera se presentarán a las 8 pm, en El Teatro Fox de Salinas, en 241 S Main St. www.foxtheatersalinas.com

Árbol Iluminado en Oakland

Celebra la temporada de vacaciones de invierno con la ceremonia anual de Iluminación del árbol de 55 pies de alto en Jack London Square, Oakland. El evento estará lleno de magia navideña al lado de la bahía, con música en vivo, golosinas y también estará Santa Claus. Podrán llevar juguetes y abrigos para las donaciones para los Bomberos de Oakland y One Warm Coat. El evento será de 5 pm a 8 pm en las calles Broadway y Embarcadero. www.visitoakland.com

Sábado 1 de diciembre

Tianguis de Fiestas

El Centro Cultural La Peña, en Berkeley, invita al Tianguis de Fiestas La Peña, un mercado al aire libre con raíces prehispánicas. Habrá comida, arte y más. Se recomienda llevar efectivo para comprar. Entrada gratis en 3105 Shattuck Ave. de 12pm a 6 pm. www.lapeña.org

Domingo 2 de diciembre

Ozuna

El cantante de reggaetón boricua Ozuna se presenta en San José en gira ‘Aura Tour 2018’. 8 pm en el SAP Center, 525 W Santa Clara St. www.sapcenter.com

Domingo 9 de diciembre

Mariachi en Navidad

Con la guía de incomparable de José Hernández, regresa el Mariachi Sol de México a la Sinfónica de San Francisco. Presentarán canciones favoritas navideñas mexicanas y americanas. A las 7:30pm en Davies Symphony Hall, en la calle Grove, entre Ness y Franklin. www.sfsymphony.org