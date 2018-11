Paso a paso: qué hacer si tu auto ha sido robado

El sistema de detección de autos robados en USA no es perfecto, peo éste hallará un auto tarde o temprano si sigues estos pasos

Poca gente sabe lo mucho que significa tu auto para ti: es tu fiel compañero, está ahí cuando más lo necesitas y pide muy poco a cambio (gasolina, cuidado y mantenimiento de vez en cuando). Por esa razón, los robos de autos resultan algo muy injusto para sus conductores, quienes se esfuerzan mucho para comprar y cuidar de su vehículo, el cual es arrebatado por un malhechor de un minuto a otro.

Aunque muchos de los crímenes por robo de auto quedan impunes porque la policía rara vez da con el ladrón que lo robó, estos vehículos acaban siendo encontrados tarde o temprano por las autoridades debido a que el sistema de rastreo de autos robados en USA hace el hecho de mantener un vehículo reportado como robado por las calles casi imposible.

Lo crímenes de autos no han disminuido significativamente en las áreas metropolitanas más grandes de USA, pero muchos dispositivos inteligentes antirrobos están haciendo la diferencia. SI tu vehículo ha sido robado o quieres saber que debes hacer en caso de dicho desafortunado evento, aquí te presentamos los pasos a seguir en caso de ser víctima de robo de auto.

1 – Asegúrate de que éste sí haya sido robado

Parece algo innecesario, pero los departamentos de policía tienen mucha experiencia con este tipo de situaciones y muchos de los casos de robos resultan falsos al descubrirse que el hijo, primo, amigo u otro pariente tomó el auto prestado sin permiso.

2 – Llama a la policía.

Aunque buscar tu auto no será una prioridad para el departamento de pilicia (ellos tienen cosas más importantes por hacer) el registro de dicho incidente quedara guardado en la base de datos de toda la nación y esto ayudará a que la búsqueda de tu vehículo sea más rápida y eficiente. También, el reporte policiaco sirve para demostrar a la compañía de seguro de autos que tu vehículo ha sido robado.

3 – Llama a tu seguro de autos

Es importante hacer el reclamo con el seguro de auto lo más antes posible – no antes de llamar a la policía – pues ellos son los responsables de reponer tu auto por uno nuevo en caso de que tengas la cobertura completa (fullcover). SI no tienes este tipo de cobertura, sólo la más básica, entonces tu seguro de autos no se hará responsable por reponerte tu auto y estarás esperanzado a que la policía encuentre tu auto. Mira: Tips básicos para entender cómo funciona tu seguro de auto

4 – Reporta el robo con el DMV

El Departamento de Motores y Vehículos (DMV) trabaja junto al de policía para mantener el registro de tu auto robado activo, pero puede que la comunicación entre ambos tome tiempo. Además, si quieres dejar de pagar por el seguro de tu auto, ya que no tienes auto para asegurar, tienes que dar de baja las placas de tu vehículo y recibir un crédito por lo que pagaste en la registración de tu auto.

5 – Investiga por tu propia cuenta

Hay muchos foros y comunidades en línea que te pudieran ayudar a dar con el paradero de tu auto. Estas comunidades locales responden bien al sentir empatía por las desgracias de otros. Un simple post donde expliques lo que ha ocurrido es una alerta para toda la comunidad que estará más que contenta en compartir lo que tengan de información.