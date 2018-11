Así fue como murió Gabriel en ‘Mi marido tiene más familia’, telenovela de Televisa y Univision

View this post on Instagram

“Equipo, hay veces en que los ciclos terminan” y es que a partir del día de hoy Gabriel Mussi muere en la ficción… cómo compartirles de esta aventura en algunas pocas líneas? En cuanto conocí a Gabriel supe cómo tenía que sonar su apellido y su nombre completo.. nunca lo juzgue y me ocupe de crear un ser que fuera mucho más allá de lo material, cuando supe quien sería mi “pareja” fui a buscarla y me encontré con una rubia de facciones firmes llamada Laura y con la cual acordé entregarlo todo por el proyecto..por la historia.. y sin saberlo empezaba una hermosa aventura. después llego Daniela Córcega con un mucho mejor look y poco a poco Daniela y Gabriel fueron viviendo una verdadera historia de amor, la pareja dispareja más pareja, Con la libertad que mi primer director Héctor Bonilla me dio pudo nacer un Gabriel auténtico. Siempre agradeceré la libertad creativa que tuve en esas primeras escenas… siempre agradeceré haber construido con mi compañera actriz algo sólido y que hizo sentir tanto. Gabriel te ama como a nada oso! Pero a ti, a Laura la odia jijiji ✨☺️ gracias por la aventura biñita, contigo siempre! Te dejo a los ositos y una hermosa posibilidad de contar la historia desde un personaje tan fuerte como mi Dany Córcega.