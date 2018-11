“Los voy a reventar”, revelan audio de líder de la barra brava de River Plate

Héctor "Caverna" Godoy dice la razón por la que planeó el ataque previo a la Final de la Copa Libertadores

¿Fue la agresión al camión de Boca una venganza?

Se dio a conocer un audio en el que Héctor “Caverna” Godoy, uno de los líderes de la barra brava de River Plate, dice que se planeó el ataque previo a la Final de la Copa Libertadores porque le incautaron 500 entradas originales para el encuentro y 7 millones de pesos (unos $180 mil dólares).

“Escucháme, Mono, te dije que le íbamos a cagar el partido ¿Te lo dije o no te lo dije? Me cagaron 7 millones de pesos a mi estos hijos de pu… y 500 entradas. El partido no se juega, monstruo. Que vengan y arreglen conmigo, ¿te queda claro? Ahora cuando salga porque tengo la (detención) preventiva. No sé el lunes qué me va a decir el juez. Le cagamos el partido, te dije que le iba a cagar el partido poniendo (dinero).

“Los voy a reventar a estos hijos de pu… Me sacaron hasta las armas, todo me lo sacaron. Estos no cagan más a nadie. Les dije “boludos son 500 entradas, no son dos mangos, reparto con los jueces. No, me rompieron el culo. Así que les suspendo el partido. Les mandé los nenes, viste. Está bien. Y si siguen rompiendo las pelotas no se juega más, porque mando yo. Y dejá que el lunes salga. Yo el lunes hablo con el juez”, se escucha.

El ataque al camión de Boca dejó jugadores lastimados y la suspensión del partido el fin de semana. La Conmebol anunció que se jugaría fuera de Argentina el 8 ó 9 de diciembre.

Después, el mismo Godoy aseguró que el audio era falso y que él nada tuvo que ver.

“Quiero decir que, por el allanamiento del día viernes, ocurrido en mi domicilio por disposición de la Justicia, por intermedio de mi abogado, Diego Valente, donde explicaré ante quien corresponda lo secuestrado y allanado (sic). Ahora, con lo que respecta al episodio del sábado, soy absolutamente ajeno a cualquier participación que se me pueda imputar. Mando este audio con el fin de aclarar mi situación y desmentir audios que se encuentran viralizados donde una persona se hace pasar por mí y otros tantos que me sindican como el autor del lamentable episodio ocurrido antes del River-Boca“, estableció.