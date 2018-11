Inventa una almohada para no roncar que salva su matrimonio

Los ronquidos ajenos son una tortura nocturna para millones de personas

Phil Moore, un taxista de 42 años, se vio obligado a dormir solo durante cinco años porque sus fuertes ronquidos eran demasiado para su esposa Stephanie, de 43 años, por lo que pasaba la noche en el sofá de la sala.

Por ese motivo, tuvieron infinidad de peleas y casi terminan por divorciarse. Era una auténtica pesadilla, nunca mejor dicho.

Por suerte, una noche, además de roncar, tuvo un sueño en el que diseñaba una almohada que evitaba los ronquidos.

Dicho y hecho.

Cuando despertó se acordó del sueño y ahora le debe a esa idea que su matrimonio sobreviva.

La almohada especial, que cuesta £ 169 libras ($ 217 dólares), es flexible, con un centro elevado para colocar las manos cómodamente debajo.

“Mi esposa estaba harta. La recuerdo llorando, sentada en el extremo de la cama. Lo pasaba muy mal porque no la dejaba dormir. Había mucha tensión en nuestro matrimonio y se volvió una situación realmente difícil de manejar.

“Cuando nuestro hijo nació fue muy duro. El bebé se despertaba en la noche y luego no podía volver a dormir debido a mis ronquidos. Entonces, un día, me desperté con la idea, y le dije a mi esposa: he soñado con esto”.

“Está científicamente comprobado que dormir con la frente apoyada reduce los ronquidos, pero desafortunadamente, es la posición más incómoda para dormir. Solía ​​despertarme con alfileres y agujas de mis brazos, porque se dormían”, confesó.

Ahora, no solo ese problema está solucionado sino que también su matrimonio y, probablemente, su economía.