‘Lost at Sea’ echa una mirada a tesoros que guarda el océano

Los hallazgos poco conocidos del investigador estarán permanentemente en el museo de San Pedro

Al doctor Robert Ballard se le atribuye el descubrimiento del lugar donde yació por años el quizá más famoso barco hundido de la historia, el Titanic. Sin embargo, además de este hallazgo, este explorador tiene entre sus méritos haber encontrado muchos otros tesoros bajo el mar, y eso es lo que aborda “Lost at Sea: The Explorations of Dr. Robert Ballard”, que recientemente se inauguró en el Battleship IOWA Museum.

Algunos de los aspectos que incluye esta retrospectiva son vestigios del Lusitania, un barco de lujo que fue hundido por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial y que fue encontrado en la costa de Irlanda en 1993. También se pueden ver detalles en videos del Britannic –el barco “hermano” del Titanic– que surgió del suelo oceánico debido a una mina alemana durante la Primera Guerra Mundial.

La muestra abarca unos 11 mil pies cuadrados, en los que despliegan cerca de 200 componentes gráficos individuales, una docena de artefactos y cuatro modelos de barcos. La mayoría de los hallazgos de Ballard han sido documentados en videos, de los cuales algunas porciones forman parte de esta exposición.

“Esta exhibición presenta algunas de mis más importantes expediciones náuticas”, dijo Ballard a través de un comunicado. “Estamos presentando no solo expediciones sino el contexto histórico de cada incidente. [A pesar de] la emoción que cada expedición presentó, no debemos perder de vista la significativa cantidad de pérdidas humanas en el océano que cada barco hundido representa”.

Además de las naves mencionadas, la muestra también aborda el destino bajo el mar del PT-109, un bote que a sus 26 años, el presidente John F. Kennedy comandó arriesgando su vida para salvar a su flota. Luego de esta hazaña sería declarado héroe de la nación, lo que catapultó su futuro político.

También se explora el hallazgo del USS Thresher, el USS Scorpion, el U-166 de Alemania, el buque de guerra alemán KM Bismarck y el USS Yorktown.

La exhibición estará permanentemente en el museo.

En detalle

Qué: “Lost at Sea: The Explorations of Dr. Robert Ballard”

Cuándo: exhibición permanente; diario de 10 am a 5 pm

Dónde: Battleship IOWA Museum, 250 S. Harbor Blvd., Los Angeles

Cómo: $9.95 a $19.95, menores de 5 años gratis; informes (877) 446-9261, (310) 971-4462 y pacificbattleship.com