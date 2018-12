López Obrador ya es el nuevo presidente de México y anuncia el inicio de la Cuarta Transformación

Agradeció a su antecesor Enrique Peña Nieto por no intervenir en las elecciones pasadas y respetar la decisión del pueblo

MÉXICO – En una ceremonia sin precedentes Andrés Manuel López Obrador protestó como nuevo presidente de México, para el período 2018-2024, lo que marca un hecho histórico ya que es el primer izquierdista que asume el poder del país en la historia moderna de la nación.

López Obrador recibió la banda presidencial del mandatario saliente, Enrique Peña Nieto en ceremonia protocolaria realizada en el palacio Legislativo de San Lázaro.

” Protesto guardar y hace guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y políticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”, expresó López Obrador.

Poco después de las 11:00 de la mañana (tiempo local) López Obrador llegó al Congreso de la Unión a bordo de su auto Jetta de color blanco, que fue escoltado por un escaso equipo de seguridad.