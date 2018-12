Esquina migratoria: la deportaron y quiere saber si tiene derecho a un perdón

En el año 2000 me agarraron cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. Me regresaron pero me volví a meter. Quiero saber ¿puedo pedir y pagar un perdón en Estados Unidos? Tengo un hijo nacido aquí. Yo estoy desde 1991, pero salí del país un mes por una emergencia. Un abogado me dijo que tengo que salir a México para pagar.

Lamentablemente la información que te dio ese abogado es incorrecta porque no puedes pagar un perdón por esa infracción migratoria.

En los casos de deportación se impone un castigo y no se puede regresar a Estados Unidos por un número de años, que dependen del caso.

El tiempo de castigo asignado a la persona que ha sido deportada puede variar. Algunas personas reciben 5 años mientras otras reciben 10 o incluso 20 años de castigo.

Sin embargo, tu hijo puede hacer una petición para ti y si procede, tu residencia tendría que esperar debido a esa infracción.

Mi recomendación –y muy importante- es revisar tu récord para saber exactamente cómo quedó registrada tu reentrada a Estados Unidos en el año 2000.

A partir de la información que se obtenga en USCIS (Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos), se podrá definir cuáles son tus posibilidades de obtener la residencia permanente a través de tu hijo estadounidense.

Recuerda que tu hijo debe ser mayor de 21 años de edad para iniciar cualquier proceso migratorio.

Mi consejo profesional es consultar a un abogado honesto acreditado en la Barra de Abogados del estado y afiliado a la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA por sus siglas en inglés).

Cuando vayas a consultar a un abogado, tu tienes todo el derecho de pedirle que te muestre sus acreditaciones profesionales. Si se niega a hacerlo, no es un verdadero abogado.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.