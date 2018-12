Investigan si restos hallados en Costa Rica son de venezolana de Florida desaparecida

Carla Stefaniak celebraba su cumpleaños en ese país

Autoridades en Costa Rica hallaron un cadáver durante su investigación de la desaparición de una venezolana residente en Florida.

Los restos aparecieron en el patio de la residencia que Carla Stefaniak, de 36 años, alquiló vía Airnbnb. Estaban enterrados y envueltos con bolsas plásticas. La mujer está desaparecida desde el martes y había mencionado a familiares que la propiedad lucía sospechosa.

“En este momento no podemos señalar de manera precisa y contundente que corresponda al cuerpo de Carla Stefaniak. Necesitamos realizar la autopsia, someter el cuerpo a reconocimiento y hacer todas las diligencias correspondientes”, dijo el director del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ), Walter Espinoza.

Stefaniak viajó el 22 de noviembre con su cuñada April-Antonieta Burton y tenía planeado quedarse en el país centroamericano hasta el 28 de noviembre, un día más que su acompañante, según se señala en la web GoFundMe, donde la familia ha abierto una cuenta para recaudar fondos para su búsqueda con el titular “Secuestrada”.

Ante la falta de noticias de Stefaniak, su hermano Carlos Caicedo, esposo de Burton, viajó a Costa Rica para averiguar qué le ocurrió.

Los familiares no saben nada de ella desde principios de la semana pasada, según dijo Burton en un programa matinal de televisión. No contesta los mensajes de texto y el teléfono celular no ha sido usado desde el martes pasado.

La última vez que se comunicó con su familia les dijo que había alquilado una habitación usando una plataforma digital y que se había ido la luz debido a una tormenta eléctrica. La mujer llegó allí en Uber después de llevar a su cuñada al aeropuerto.

Stefaniak envió un par de fotos, pero luego dejó de responder a los mensajes, muchos de ellos por su cumpleaños 36.

La compañía AirBnB, a través de la cual alquiló la habitación en San José, indicó que colabora con la embajada de EE.UU. en Costa Rica y cuerpos policiales para dar con el paradero de Stefaniak.

Stefaniak llegó a Estados Unidos en 2000 y vive en el área de Miami desde 2012.