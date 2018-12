La Barra Estatal de Abogados cierra oficina legal no autorizada en El Monte

El negocio estaba ubicado en El Monte estaba dirigido a los trabajadores agrícolas

La Barra de Abogados de California obtuvo una orden interina para cerrar una práctica de leyes sin licencia que se aprovechaba de los trabajadores agrícolas inmigrantes.

La orden de la Corte Superior del condado de Los Ángeles asume la jurisdicción de la práctica de la ley no autorizada, la cual permite que la Barra Estatal la cierre y reclame archivos de clientes y otros registros de la oficina de Vincent Enriquez en El Monte. Enriquez ha estado haciendo negocios como NVE Associates, Inc.

La orden de la corte obtenida por la Barra del Estado también les autoriza para congelar cualquier cuenta bancaria asociada a la oficina e incluye un mandamiento contra Enriquez.

La Barra del Estado argumenta que Enríquez ofreció servicios legales a los trabajadores agrícolas en la costa central de California, presentándose como un abogado de inmigración. Fue contratado por varias personas en Santa María, les aseguró que calificarían para la residencia, y proporcionó asesoría legal. Después de esto, presentó solicitudes de asilo que resultaron en procedimientos de remoción que se iniciaron contra dos de los clientes. Enríquez ha recibido fraudulentamente más de $12,000 en honorarios legales en estos dos casos.

La Barra del Estado envió previamente avisos a Enriquez para que cesara su práctica no autorizada de la ley. Cuando no cumplió con esas notificaciones, se inició el proceso judicial.

La Barra del Estado intentará devolver archivos o documentos confiscados a los clientes de Enriquez y les informará que busquen otro asesor legal. Los clientes deben llamar al (213) 765-1636 para preguntar si alguno de los documentos o archivos incautados les pertenece. Se dispone de interpretación bilingüe.

La Barra de Abogados de California tiene una unidad dedicada a investigar y abordar la práctica no autorizada de la ley, incluyendo aquellos que dan asesoría legal sin licencia y personas que se presentan como abogados. Si los consumidores consultan a consultores de inmigración por ejemplo, la ley les permite traducir respuestas a preguntas sobre formularios estatales o federales, obtener copias de documentos de apoyo y remitir a sus clientes a la representación legal. El uso del término Notario está prohibido en California. Sin embargo, los consultores de inmigración no pueden representar a los clientes en la corte o proporcionar asesoramiento legal específico. Si lo hacen, podrían ser enjuiciados por la práctica no autorizada de la ley.

Si un abogado practica la ley mientras su licencia es suspendida o retirada, también se considera como la práctica no autorizada de la ley.

Las personas que han sido dirigidas por alguien que no tiene licencia puede presentar una queja de la práctica no autorizada de la ley con la Barra del Estado. No hay ningún costo para presentar una queja. La ciudadanía en Estados Unidos no es requerida para presentar una queja y la Barra del Estado no te preguntará sobre ciudadanía o el estatus migratorio.

Para evitar el fraude de abogados y proveedores legales sin licencia, sigue estos pasos:

• Pregunta por el nombre completo del abogado y su número en la Barra del Estado. Antes de contratar al abogado o pagar cualquier suma de dinero, busca al abogado en el sitio web de la Barra del Estado (www.calbar.ca.gov), o el estado en el cual tienen licencia, para ver si su licencia está activa y si tienen algún antecedente de disciplina. Los consumidores también pueden llamar a la Barra Estatal al (800) 843-9053.

• Si el abogado te está representando en asuntos de inmigración, asegúrate de que tienen licencia para practicar ante la Oficina Ejecutiva de revisión de inmigración.

• Asegúrate de obtener su contrato por escrito, así como recibos de los pagos que hagas.

• Ten cuidado si alguien requiere pagos en efectivo. Si debes pagar en efectivo, asegúrate de tener un recibo escrito.

• También ten cuidado de aquellos que amenazan con reportar tu estatus migratorio si no les pagas inmediatamente.