Trump quiere que se abogado vaya a prisión

El presidente Donald Trump volvió a mostrar su lealtad con sus antiguos aliados y ex subalternos.

Este lunes el presidente sugirió que su exabogado Michael Cohen, que colabora con la fiscalía especial en la investigación de la trama rusa, debe cumplir una pena de prisión.

“Mintió para este resultado (la reducción de una posible condena) y debería, en mi opinión, cumplir una sentencia entera y completa“, aseguró Trump en su cuenta de Twitter después de cuestionar la petición de Cohen de no ir a prisión por los delitos de los que se ha declarado culpable ante un tribunal de Nueva York.

“Michael Cohen asks judge for no Prison Time.” You mean he can do all of the TERRIBLE, unrelated to Trump, things having to do with fraud, big loans, Taxis, etc., and not serve a long prison term? He makes up stories to get a GREAT & ALREADY reduced deal for himself, and get…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018