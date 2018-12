Marcados con números en las brazos inmigrantes esperan turno para solicitar asilo en la frontera

Crece la incertidumbre de miles de inmigrantes que siguen a la espera de ser atendidos por autoridades migratorias de EEUU con el fin de solicitar el asilo político.

Desde el lado mexicano de la frotera sur los inmigrantes que esperan ser procesados son marcados con números escritos en sus brazos con marcador permanente.

Los inmigrantes fueron vistos con los números en sus brazos mientras esperaban ser interrogados por Grupos Beta, la rama humanitaria de la agencia federal de inmigración de México, reportó Yahoo News.

No se pudo establecer quién comenzó con la marcación pero se reporta que hoy en día es parte del proceso para cualquier inmigrante que desee solicitar asilo en el puerto de entrada de El Paso en EEUU. Los niños no estaban exentos de la práctica, asegura el reporte.

No tardó en que comenzaran las críticas contra el gobierno Trump comparando la práctica con lo que hacían los nazis tatuando con números a los prisioneros que estaban en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

Seriously? Nobody thought this was a bad idea? https://t.co/rCI7VHAlhP

— Ilan Goldenberg (@ilangoldenberg) December 1, 2018