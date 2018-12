Telemundo Deportes transmitirá la final de Copa Libertadores entre River y Boca

La cadena americana anuncia contenidos previos, durante y después del ansiado partido desde el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, ¡dale un vistazo a los horarios!

Telemundo Deportes, el hogar en español de FIFA y Copa América, presentará la cobertura del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre el River Plate y Boca Juniors, el próximo domingo 9 de diciembre, en vivo desde el estadio Santiago Bernabéu en Madrid.

El encuentro será transmitido en Telemundo y a través de la aplicación de Telemundo Deportes a partir de las 2:00 PM ET / 1:00 PM Centro / 11:00 AM PT, con un programa especial previo al juego.

El ganador del campeonato de clubes sudamericanos participará en la próxima Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2018, en la que se medirán los mejores jugadores y clubes del mundo, entre ellos el Real Madrid y Chivas de Guadalajara.

Telemundo, Universo y la aplicación de Telemundo Deportes transmitirán este torneo de manera exclusiva, comenzando con el partido de apertura el miércoles 12 de diciembre a las 10:25 AM ET / 9:25 AM Centro / 7:25 AM PT.

“Esta adquisición es un paso más en nuestro compromiso de seguir sumando los mejores y más grandes deportes a nuestra programación”, dijo Ray Warren, presidente de Telemundo Deportes.

“Estamos muy contentos de llevar a los televidentes de Telemundo uno de los encuentros más esperados del año, complementado por una amplia cobertura previa y posterior a cargo de nuestros reconocidos expertos”, agregó Warren.

Los comentaristas de Telemundo Deportes, Andrés Cantor, Miguel Gurwitz, Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart y Carlota Vizmanos, liderarán la cobertura de la Final de la Copa Libertadores, en vivo desde Madrid y Telemundo Center, en Miami.

A su vez, las plataformas digitales de Telemundo Deportes estarán ofreciendo las noticias más importantes en torno al partido, incluidos avances, análisis y aspectos destacados.

Adicionalmente, “Tercer Tiempo“, el programa de Telemundo Deportes nominado al Emmy y dedicado a la acción de la Liga Premier, se adelantará a la transmisión de la Final para ofrecer segmentos especiales y análisis del encuentro, este domingo a partir de la 1:00 PM ET / 12:00 PM Centro / 10:00 AM PT.

El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores se iba a jugar originalmente el 24 de noviembre, pero fue pospuesto por las agresiones en contra del equipo Boca Juniors y los actos violentos protagonizados por los fanáticos en Buenos Aires.