Trump asegura que la falta del muro fronterizo hace que EEUU pierda U$250,000 millones al año

Nuevo ataque del presidente Donald Trump contra los demócratas por lo que llama la falta de compromiso con la protección de las fronteras de EEUU.

El magante reclamó este martes a la bancada demócrata del Congreso que autorice más fondos para el muro fronterizo con México en el marco de una nueva negociación para la ampliación de fondos federales que evitaría el cierre de la Administración a mediados de diciembre.

“¿Podría alguien explicar a los demócratas (necesitamos su voto) que nuestro país pierde 250,000 millones de dólares al año en inmigración ilegal, sin incluir el terrible flujo de drogas? La seguridad de la frontera, incluyendo un muro, es de 25,000 millones. Se amortiza en dos meses”, escribió Trump en Twitter.

Could somebody please explain to the Democrats (we need their votes) that our Country losses 250 Billion Dollars a year on illegal immigration, not including the terrible drug flow. Top Border Security, including a Wall, is $25 Billion. Pays for itself in two months. Get it done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2018