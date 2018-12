Victoria Ruffo reacciona a los brutales y crueles ataquen que reciben sus hijos en Instagram

Sus mellizos de 14 años han recibido críticas por su apariencia física

Victoria Ruffo es una de las actrices más populares internacionalmente gracias a su larga trayectoria en la televisión. La actriz de 56 años tiene mellizos de 14 años, Vicky y Anuar, que han sido fuertamente atacados en las redes sociales.

“Me valen gorro. A palabras necias oídos sordos y la verdad no me engancho con cosas negativas ni malas. Sería absurdo porque aparte se esconden detrás de una foto que quien sabe si es y no me engancho“, dijo la protagonista de telenovelas en entrevista con los medios en México y captada por el programa “Sale el Sol”.

Hace algunos meses, la que fuera la estelar en la producción de “La Malquerida”, compartió una foto en Instagram de sus niños, mostrando lo orgullosa que está de ellos.

Los comentarios mal intencionados estuvieron a la orden, pero Ruffo no se enganchó con los crueles ataques.

“Yo con mis hijos platico mucho y lo mismo que les contesté ahorita a ustedes, a ellos también les digo que a palabras necias oídos sordos y que no hagan caso. No tienen por qué hacerles caso. O sea te vas a pelear con quién sabe quién…“, dijo.

Victoria Ruffo tiene toda la experiencia del mundo lidiando con los medios y es poco lo que le molesta ya que sabe manejar la negatividad que a veces le llega siendo figura pública.