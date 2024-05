El medio dólar Kennedy de 1969 que fue vendido por unos $15,000 dólares

La moneda de cincuenta centavos de Kennedy fue emitida por la Casa de la Moneda de Estados Unidos por primera vez en 1964 luego de haber sido aprobada por el Congreso como un símbolo conmemorativo tras el trágico asesinato del 35º presidente John F. Kennedy y por la cual lleva su nombre.

Esta moneda está compuesta por un 91.67 % cobre y 8.33 % níquel tiene la propuesta de dos diseñadores, en el anverso un busto del perfil de John F. Kennedy del autor Gilroy Roberts y en el reverso el Sello presidencial del autor Frank Gasparro.

Buscando de alguna manera desalentar el coleccionismo, en 1969 se produjeron algunas monedas sin marca de ceca entre ellas los medios dólares Kennedy fabricados en Filadelfia, por lo que de este año no hay ningún tipo de ejemplar sin una marca de ceca; sin embargo, se restableció en 1968.

Aunque de esta moneda en particular no se observan errores, no obstante algunos ejemplares raros se han vendido en mercados de subastas por miles de dólares. La mayoría de ellas se produjeron en Denver, Colorado y una en específico recibió la calificación de MS67* por la Numismatic Guaranty Company (NGC) ubicándola en uno de los mejores medios dólares de Kennedy.

Lo característico de esta clasificación es que se conoce solo cinco de estas monedas, los acérrimos coleccionistas tienden a identificarlas por sus peculiares colores de círculos concéntricos a ambos lados en amarillo, verde, azul y violeta.

De acuerdo con la casa de subastas especializada Heritage Auctions en junio de 2019 fue subastado uno de estos ejemplares por un total de $15,600 dólares. Por supuesto, actualmente este valor puede variar dependiendo de su condición y calificación.

