Roselyn Sánchez clama en Instagram por una “mejor vida” para la elefanta Mundi

No se si esta foto representa la condición de salud de Mundi ahora mismo. En febrero iré personalmente a conocerla. Ahora bien, según informes que he leído no hay dinero para darle una condición de vida óptima. Está en deterioro, vive con artritis y molestias…entonces cuál es la necesidad y el empeño de tenerla en un zoológico que en este momento no es funcional? A todos nos encantaría tener un zoo en Puerto Rico que sea vibrante, hermoso, con la capacidad de tener cientos de animales saludables, felices y con un hábitat excelente. Pero esa no es la realidad de nuestro País. LO QUE SE VE NO SE PREGUNTA. Este afán a ciegas, esta histeria sin fundamento es solo una ideología llena de ignorancia. MUNDI se merece una mejor vida. Que lindo sería vanagloriarnos de que podemos dársela pero NO ES ASI. Si crees en el bienestar de los animales y te interesa tanto MUNDI, déjala vivir en paz. Una persona consciente y con dos dedos de frente sabe que el terrero donde vive y el espacio en que está llora ante los ojos de Dios… ya está bueno del abuso inconsciente. YA BASTA PUERTO RICO.