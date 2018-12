4 maneras fáciles de controlar los gastos y ahorrar más

Encontrar maneras de controlar los gastos y ahorrar dinero es siempre un desafío. Y durante las vacaciones puede parecer casi imposible: hay regalos para comprar y familia para entretener, incluso cuando el costo de todo sigue subiendo.

El consumidor promedio espera gastar $627 solo en regalos navideños este año, muy por encima del estimado de $560 en 2017, según una encuesta reciente realizada por el Conference Board, un grupo de investigación empresarial sin fines de lucro.

De acuerdo con un análisis reciente del Federal Reserve Bank de St. Louis, solo el 55% de los hogares gasta menos de lo que ganan, mientras que al 30% apenas le alcanza y el 15% gasta más de lo que ganan.

Afortunadamente, hay formas de aumentar los ahorros que no causan dolor. La clave es usar estrategias basadas en la investigación del comportamiento que aprovechan tus caprichos y tus reacciones emocionales para evitar tomar malas decisiones financieras.

“Al comprender tu propio comportamiento, puede ser más fácil seguir un plan financiero a largo plazo”, dice Meir Statman, profesor de finanzas en Santa Clara University y autora de “Finance for Normal People” (Finanzas para personas normales).

Considera estas 4 pautas para ayudarte a ahorrar dinero.

Guarda tu Smartphone

Con el auge de los teléfonos inteligentes, las aplicaciones y otras innovaciones digitales, es más sencillo y conveniente administrar tus finanzas y todo lo demás, por lo que las personas las revisan constantemente. Pero hay un inconveniente en estos dispositivos: tener un teléfono inteligente es una distracción. Incluso tener uno cerca puede afectar tus habilidades mentales.

Ese es el hallazgo de un estudio de 2017 publicado en el Journal of the Association of Consumer Research, que midió el impacto de los teléfonos inteligentes en las tareas cognitivas. Los investigadores realizaron dos pruebas, evaluando la capacidad de memoria y la capacidad de resolución de problemas. Los teléfonos inteligentes de los sujetos se colocaron a diferentes distancias: en sus escritorios, en sus bolsillos o bolsas, o en otra habitación. Los hallazgos mostraron que, en general, cuanto más cerca estaba el teléfono inteligente del tema, peor era el rendimiento en las tareas.

“El teléfono inteligente cercano exige atención, incluso cuando no está a la vista, y resistir eso demanda una pérdida de capacidad cognitiva para las personas”, dice el autor principal del estudio, Adrian Ward, psicólogo y profesor asistente de mercadotecnia en University of Texas en Austin. “Eso puede hacer que las personas sean más susceptibles a tomar decisiones impulsivas, en lugar de analíticas”.

Qué hacer: cuando estés comprando, manejando tus finanzas o haciendo cualquier cosa que implique concentración, intenta guardar tu dispositivo. “Cuando trabajo duro o me preparo para enseñar, guardo mi teléfono en un rincón, fuera de la vista”, dice Ward.

Establecer pequeñas metas de ahorro

“Cuando intentas obtener ahorros, a menudo es más fácil dividir tus metas en pasos más pequeños”, dice Hal Hershfield, profesor asociado de mercadotecnia en Anderson School of Management de UCLA.

En un documento de trabajo reciente, Hershfield y colegas investigadores Shlomo Benartzi y Stephen Shu analizaron el impacto de sugerir a los nuevos usuarios de una aplicación financiera que ahorren pequeñas cantidades diarias de $5 frente a una cantidad mensual de $150. El estudio encontró que presentar la opción de ahorro como una suma menor hizo que la cantidad de consumidores que se inscribieron en el programa aumentara en un 400%.

“Hay una desconexión entre nuestro ser presente y nuestro ser futuro, lo que dificulta el sacrificio en el presente para nuestras necesidades futuras”, dice Hershfield. “Pero encuadrar los ahorros en pequeñas cantidades hace que sea más fácil hacerlo”.

Qué hacer: si utilizas una aplicación financiera o un plan 401(k) para ahorrar, automatiza tus ahorros, incluso si comienzas con unos pocos dólares al día. Lo más probable es que no eches de menos el dinero. Y puedes aumentar gradualmente la cantidad: muchos planes 401(k) lo harán automáticamente, por lo que el dinero realmente se acumula solo.

Personaliza tus cuentas de ahorro

El ahorro para un objetivo futuro a menudo parece abstracto, lo que puede facilitar la desaprobación de las prioridades a favor de necesidades más inmediatas para gastar. Pero puedes hacer que esos objetivos distantes se sientan más urgentes simplemente aplicando etiquetas y utilizando recordatorios visuales. De acuerdo con tus metas de esta manera, es mucho más probable que permanezcas comprometido con ellas, según un estudio de 2011 en el Journal of Marketing Research.

Los investigadores probaron el comportamiento del ahorro utilizando recordatorios visuales de los objetivos, como fotos de los hijos de los sujetos de prueba, y también dividiendo el dinero en diferentes cuentas. En general, el estudio encontró que era mucho menos probable que los hogares usaran el dinero de estas cuentas asignadas para otras necesidades de gasto.

“Los vívidos recordatorios visuales de una meta de ahorro pueden hacer que los consumidores sean más vigilantes y prudentes”, dice el coautor del estudio Dilip Soman, presidente de ciencias del comportamiento y economía en Toronto University.

Qué hacer: muchas aplicaciones de corretaje y presupuesto en línea te permiten personalizar los nombres de tus cuentas u objetivos: tu cuenta de Fidelity 529, por ejemplo, podría ser re-etiquetada como el fondo de ahorro universitario para Sara en 2030, lo que podría proporcionarte un empujón para seguirlo financiando. También puedes agregar íconos, como una imagen de la casa de tus sueños de retiro. O simplemente usa una foto como salvapantallas en tu teléfono o computadora.

Concéntrate en tu colchón de efectivo

El mayor obstáculo para ahorrar es que requiere sacrificio: debes renunciar a gastar ahora para obtener recompensas en el futuro. Pero una vez que comienzas a ahorrar dinero, hay recompensas inmediatas: tienes el beneficio de tener un colchón de efectivo que puede ayudar en emergencias financieras.

“La gente a menudo no se da cuenta de que hoy hay un beneficio emocional al tener dinero en el banco”, dice Statman de Santa Clara University. “Tú no tienes la vergüenza de tener que pedirle dinero a tu hermano, o ir a un prestamista de día de pago, porque tu auto se descompone”.

Si estás ahorrando en una cuenta de jubilación con protección fiscal, también puedes sentirte satisfecho al saber que estás obteniendo una exención fiscal del gobierno. “Con una cuenta IRA tradicional o 401(k) antes de impuestos, puedes reducir tu factura de impuestos al ahorrar dinero”, dice Statman. Una cuenta 401(k) también puede tener una contribución que coincida con el empleador, lo que te ayudará a alcanzar tus metas más rápido.

Qué hacer: Convierte tu plan de ahorro inicial en un hábito. “Una vez que empiezas a ahorrar, tu ahorro crece por sí mismo”, dice Statman. A medida que veas que tu saldo aumenta con el tiempo, será más fácil mantenerte en el programa.

