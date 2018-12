Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

El grupo colombiano Bomba Estereo trae su original propuesta musical mientras que el espíritu de la Navidad se vive con la obra "La Virgen de Guadalupe, Dios Inantzin"

Jueves 6

Fiesta de invierno

El Winterfest, que tiene lugar en el Santa Anita Park (285 Huntington Dr., Arcadia) incluye una pista de patinaje, la visita de Santa Claus, un espacio con árboles de navidad, paseos en carruajes jalados por caballos, una villa donde se pueden decorar galletas de jengibre, hacer adornos de navidad y realizar otras actividades para toda la familia. También hay una granja de animales de verdad, cantantes de villancicos y música interpretada por DJs. Participan más de 80 comerciantes que venden comida, artesanías, frituras y otros tipo de antojos de temporada. Jueves y viernes 3 a 10 pm; sábado 11 am a 10 pm, y domingo 11 am a 8 pm. Termina el 23 de diciembre. Entrada $5, pero cada actividad tiene un costo adicional. Informes (626) 574-7223 y santaanita.com.

Viernes 7

Navidad con mariachi

El Mariachi Sol de México, liderado por José Hernández, realiza su gira anual de navidad, que llegará al Fox Performing Arts Center (3801 Mission Inn Ave., Riverside) de la mano del nuevo disco del grupo, “A Merry-Achi Christmas”, un álbum que incluye varios de los temas que esta agrupación ejecuta durante sus shows de esta temporada, entre ellos la suite de “El Cascanueces”, de Tchaikovsky, “Hallelujah Chorus y “Silver Bells”. 7 pm. Boletos $25 a $65. Informes (951) 324-1369 y riversidelive.com.

Conversación sobre teatro

En el marco de la presentación de la obra de teatro “Valley of the Heart”, cuyas funciones se llevan a cabo en el Mark Taper Forum (135 N. Grand Ave., Los Angeles) hasta el domingo, se realizará el foro comunitario “¿Cuál es el futuro del teatro en español en Los Angeles?, que tendrá como ponentes a Denise Blasor, directora artística asociada de la Fundación Bilingüe de las Artes y a Juan Parada, director artístico de Off The Tracks Theater Company, y con Jéssica Retis, doctora profesora asociada de la escuela de periodismo de la Cal State University en Northridge como moderadora. La charla se realizará en el Music Center Annex Rehearsal Room A del forum (601 W. Temple St., Los Angeles). 6 a 7:30 pm. La entrada a este evento es gratuita, pero para entrar a ver la obra de teatro es necesario pagar boleto. Reservar en centertheatregroup.org.

Teatro religioso

“La Virgen de Guadalupe, Dios Inantzin”, escrita por Evelia Fernández y dirigida por José Luis Valenzuela, es una obra sobre la aparición de la Virgen María al indio Juan Diego en el cerro del Tepeyac, en México, en el siglo 16. Este año, cuando celebra 16 años de presentarse, regresa a la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles (555 W. Temple St., Los Angeles), donde será interpretada por la cantante de ópera Suzanna Guzman, como la virgen, y Sal López, como Juan Diego. Música de Martín Espino y coreografía de Urbanie Lucero. Con la participación de más de 100 actores, cantantes y danzantes aztecas. Viernes y sábado 7:30 pm. Entrada gratis. Asientos reservados $40. Informes thelatc.org y (866) 811-4111.

Festival de cine

Este año, el Hola México Film Festival tendrá lugar en el Frida Cinema (305 E. 4th St., #100, Santa Ana), que en este su décimo aniversario presenta una serie de cintas independientes contemporáneas realizadas en ese país. La selección de este año comprende títulos como como “Vuelven”, “Los adioses”, “Sacúdete las penas” (en la foto), “Camino a Marte” y “La gran promesa”. Los géneros van desde comedia romántica hasta drama. Horarios varían, consultar cartelera del teatro. El festival termina el 12 de diciembre. Boletos $10. Informes holamexicoff.com.

Tapices históricos

La exhibición “Tales of Helen and Dido”, que ya se puede ver en el museo Norton Simon (411 W. Colorado Blvd., Pasadena), incluye una serie de tapices y trazos poco comunes que ilustran dos icónicas historias de amor encontradas en los poemas clásicos épicos “La Ilíada” y “Eneida”. Estos trabajos, fabricados por manos altamente especializadas, fueron realizados para clientes de alto poder adquisitivo de la Europa de la Edad Moderna. Termina el 27 de mayo. Lunes, miércoles y jueves 12 a 5 pm; sábado 11 am a 8 pm, y domingo 11 am a 5 pm. Boletos $12 a $15; menores de 18 años gratis. Informes (626) 449-6840 y nortonsimon.org.

Sábado 8

Festival en el acuario

Todos los fines de semana hasta el 23 de diciembre, el Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach), además de la visita de Santa Diver –que alimenta a pingüinos, nutrias, leones marinos, focas y otras especies del centro acuático–, tendrá para los visitantes un área donde habrá nieve de verdad, además de un espacio para realizar manualidades y la oportunidad de tomarse fotos con Santa. También, este sábado y domingo habrá lectura de cuentos con el tema de Hanukkah. Abierto todos los días de 9 am a 6 pm. Boletos $17.95 a $29.95. Gratis menores de 3 años. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Desfile en Echo Park

El Echo Park Community Parade regresa este año para desfilar a lo largo del Sunset Boulevard, entre las avenidas Scully y Park. Habrá carros alegóricos, autos clásicos, charros con sus caballos, presentaciones de grupos comunitarios y la presencia de Santa y sus duendes. El escenario principal, que estará colocado en Echo Park y Sunset Boulevard, ofrecerá entretenimiento en vivo y la visita de personalidades especiales. Este año el tema de la parada es Celebrating the Cultural Diversity of Echo Park. A partir de las 11 am. Gratis. Informes (213) 640-7673 y echoparkcommunityparade.com.

Concierto de Bomba

La banda colombiana Bomba Estereo, cuyo reciente álbum “Ayo” recibió una nominación al Grammy, ofrecerá un show en el club The Novo (800 W. Olympic Blvd., a335, Los Angeles), donde presentará sus temas más conocidos, entre ellos “Amar así” y “To My Love”, una canción que a pesar de que fue estrenada hace dos años se ha convertido en toda una sensación, sobre todo en México, donde se ha escuchado en las redes 400 millones de veces. 8:30 pm. Boletos $29.50 a $39.50. Informes (213) 765-7000 y thenovodtla.com.

Domingo 9

Desfile de navidad

La ciudad de South Gate realizará su séptimo tercero desfile anual navideño, que además de que contará con la presencia de Santa en una villa, se entregarán más de 5 mil juguetes para los niños. William Garza, intérprete de banda nacido en Monterrey, México, será el mariscal de honor del desfile. El recorrido será por el Tweedy Blvd., y la California Ave., y terminará en el Tweedy Blvd., y Hildreth Ave., en South Gate. Habrá música en vivo y la asistencia de celebridades de la radio y la televisión, además de comida, artesanías, paseos en tren, juegos y otras actividades para la familia. Gratis. Desfile 12 a 2 pm. La villa de Santa será en el South Gate Senior Center (4855 Tweedy Blvd., South Gate) de 1 a 5 pm. Informes southgateparade.com.