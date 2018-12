¿Qué ha sido del quinto componente de Take That?

"Jason -Orange- ha desaparecido del mapa. No responde a los correos electrónicos ni a las llamadas", ha dicho Howard Donald

Esta semana los fans de Take That han estado de enhorabuena: en espacio de apenas unos días han podido disfrutar de más reuniones de sus ídolos que en los últimos años. El pasado domingo Howard Donald, Gary Barlow y Mark Owen se reunieron con su antiguo compañero de banda Robbie Williams para ofrecer una actuación en el concurso musical ‘The X Factor’ en la que el intérprete de ‘Angels’ participa como jurado junto a su mujer Ayda Field y apenas dos días después el cuarteto volvió a subirse junto a un escenario en un teatro del West End londinense para celebrar la noche inaugural del musical inspirado en su música: ‘The Band’.

Sin embargo, si hubo alguien que consiguió brillar en esa velada -que tenía como segundo objetivo recaudar fondos para la asociación de Elton John mediante la celebración de una cena de gala- fue Jason Orange y no gracias precisamente a su atuendo, sino a su ausencia.

El músico, que abandonó la formación en 2014, no quiso aceptar la invitación para reintegrarse en el grupo por una noche y ahora su colega Howard Donald ha reconocido que ninguno de los miembros de Take That -que lanzó su último disco como quinteto hace ya ocho años- ha tenido noticias suyas en mucho tiempo.

“Jason ha desaparecido del mapa. No responde a los correos electrónicos ni a las llamadas, ni a cualquier otro mensaje. Pero supongo que eso es algo bueno para él, que es lo que quiere ahora mismo”, ha apuntado Howard a su paso por el programa ‘Loose Women’, descartando de esa manera que Jason se sume a la gira que preparan de cara al año que viene para celebrar su 30 aniversario.

“Pasamos de ser cinco a cuatro, de nuevo cinco, para quedarnos al final en tres, y como digo siempre, nos sentimos muy cómodos siendo tres. Cuando Jason se marchó resultó muy duro, tuvimos que tomar la decisión de si queríamos seguir adelante siendo tres y pensamos por qué no“, ha añadido para prometer que sus admiradores no quedarán decepcionados con el espectáculo que han puesto en marcha.

Robbie, por su parte, se muestra algo más optimista respecto a la posibilidad de que el destino vuelva a reunirles.

“Yo siempre digo que, mientras sigamos sanos y en forma, estoy seguro de que habrá más momentos en que estemos todos juntos. Quizá incluso podamos convencer a Jason para que vuelva… Ya veremos. Pero es algo que está en las cartas; volveremos a la carga. El año que viene ellos estarán en la carretera, y yo también. Si coincidimos en el mismo lugar al mismo tiempo, en mis conciertos siempre habrá un hueco para ellos. y estoy seguro de que ellos también encontrarían uno para mí”, aseguraba Robbie este martes por la noche a la emisora Magic Radio